마마무, 3년8개월 만에 완전체 컴백…‘포워드’

30일 팀 소속사 알비더블유(RBW)에 따르면, 마마무는 오는 6월4일 오후 6시 스페셜 싱글 ‘포워드(4WARD)’를 발매한다.
이번 싱글은 지난 2022년 10월 발매한 ‘마이크 온(MIC ON)’ 이후 처음 선보이는 완전체 신보다. 네 멤버를 상징하는 숫자 ‘4’와 전진을 뜻하는 ‘포워드(FORWARD)’를 결합해, 다시 하나로 뭉쳐 새로운 여정을 나아가겠다는 의미를 담았다.
타이틀곡은 ‘포 플라워(4 Flowers)’다. 이별과 재회를 꽃에 빗대어 풀어낸 서정적인 노랫말이 특징이다. 앞서 공식 소셜 미디어를 통해 “흩어져도 뿌리는 하난 걸 / 이별 그 후에 다시 피우는 꽃”이라는 가사 일부가 공개됐다. 컴백에 이어 대규모 월드투어도 전개한다. 마마무는 오는 6월 19~21일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 월드투어 ‘포워드(4WARD)’의 포문을 연다. 서울 첫날 공연은 마마무의 데뷔일이기도 하다. 해당 서울 공연은 선예매 오픈 직후 3회차 전석이 매진됐다.
서울 공연을 마친 뒤에는 가오슝, 마카오, 싱가포르, 마닐라, 뉴욕, 시카고, 로스앤젤레스, 홍콩 등 아시아 및 미주 주요 도시를 순회하며 투어를 이어간다.
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