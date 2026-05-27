가우디 눈감은 지 100년, ‘예수 그리스도의 탑’ 마침내 우뚝 선다

사그라다 파밀리아 성당, 6월 10일 대규모 준공 축복식 거행
내부 ‘하느님의 어린양’ 조형물 설치…막바지 마감 공사 순항
세계적인 건축가 안토니 가우디(Antoni Gaudí) 서거 100주년인 오는 6월 10일, 스페인 바르셀로나 사그라다 파밀리아 성당의 정점인 ‘예수 그리스도의 탑’ 준공 기념 축복식이 거행된다. 성당 중앙 주탑의 완공을 기념하는 이번 행사는 140여 년에 걸친 사그라다 파밀리아 건립 역사상 가장 뜻깊은 이정표가 될 전망이다.
27일 사그라다 파밀리아 성당 측에 따르면 공식 행사는 당일 오전 10시 성당 지하 납골당에 안장된 가우디 묘역 헌화식으로 시작한다. 이어 오후 7시 30분부터는 교황 레오 14세(Leo XIV)가 주재하는 장엄 미사를 거행한다. 교황은 추기경 및 사제단과 함께 미사를 집전한 뒤, 성당 외부로 이동해 새롭게 완공된 ‘예수 그리스도의 탑’을 공식 축복할 예정이다.
장엄 미사에는 스페인 국왕 부부와 총리, 카탈루냐 자치정부 수반 등 최고위급 내외빈을 비롯해 약 4000명의 초청 인사가 참석한다. 카탈루냐 전역의 음악가와 합창단도 참여해 성당 안팎을 경건한 선율로 채운다. 성당 측은 현장에 오지 못하는 이들을 위해 외부에 대형 스크린을 설치하고, 공식 TV 중계와 소셜미디어를 통해 바르셀로나 전역에 행사를 생중계할 계획이다.
사그라다 파밀리아 성당은 지역 사회와 시민이 함께하는 축제를 만들기 위해 참여 규모를 대폭 늘렸다. 성당 내부 미사 참석자 외에도 성당 외부 ‘탄생의 파사드(Nativity Façade)’ 앞 관람 구역을 위한 티켓 4000장을 추가로 배정했다.
이 중 3080장은 지역 교구 공동체에, 나머지 920장은 성당 및 바르셀로나 대교구의 공식 초청 용도로 쓰인다.
‘예수 그리스도의 탑’은 올해 들어 공정의 막바지를 달성했다. 올해 2월 20일 탑 정상부에 최종 십자가 구조물을 안착시키며 외형 공사를 성공적으로 마무리한 데 이어, 최근에는 탑 내부에 조형물 ‘하느님의 어린양’(The Lamb of God) 설치를 완료했다. 현재는 엘리베이터 설치와 크레인 지지 구조물 철거 등 잔여 마감 공정을 순조롭게 진행 중이다.
이번 준공 기념 축복식은 가우디 서거 100주년을 기념해 지난해 가을부터 올해 말까지 이어지는 총 31개 기념 프로그램의 하이라이트다. 성당 측은 카이샤뱅크(CaixaBank) 등 협력 기관들의 후원을 통해 총 320만 유로(한화 약 47억 원) 규모의 기념사업 예산을 전액 조성했다고 전했다.
사비에르 마르티네스(Xavier Martínez) 사그라다 파밀리아 총괄 디렉터는 “이번 축복식을 통해 안토니 가우디의 위대한 작품 세계와 예술적 성취를 전 세계에 다시 한번 널리 알리겠다”며 ‘카탈루냐를 넘어 인류의 자산인 가우디에게 깊은 경의를 표하는 자리가 될 것“이라고 밝혔다.
댓글 0