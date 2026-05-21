페라가모 타임피스, 2026 봄여름(SS) 컬렉션 공개

“다채로운 실루엣과 감각적 디자인”
이탈리아 럭셔리 하우스 ‘페라가모 타임피스’가 브랜드 고유의 전통과 우아함, 장인 정신을 담은 2026 봄여름(SS) 컬렉션을 선보였다. 이번 컬렉션은 하우스의 상징인 ‘간치니’ 모티브를 중심으로, 정교한 세공의 주얼리 워치부터 모던하고 스포티한 남성용 타임피스에 이르기까지 한층 다채로워진 실루엣과 감각적 디자인으로 예술성을 더했다.
이번 컬렉션은 간치니 모티브와 기하학적 요소의 조화가 돋보이는 ‘더블 간치니’, 간결하고 절제된 형태의 토르숑 기법이 접목된 ‘간치니 트위스티드’, 정교한 기요셰 다이얼과 스크류 모티브가 만나 현대적 미니멀리즘을 보여주는 ‘엣지’ 등으로 구성된다. 페라가모 특유의 섬세한 워치메이킹 기법과 디테일이 돋보인다는 평가를 받고 있다.
이번 컬렉션은 전국 페라가모 부티크와 스타몽뜨레, 561 공식 브랜드관 등에서 만나볼 수 있다.
이설 기자 snow@donga.com
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