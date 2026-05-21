에버랜드, 가정의 달 맞아 ‘에버 키즈 클럽’ 오픈

체험 클래스 10종 마련… ‘피에르 에르메 파리’ 팝업
삼성물산 리조트부문이 운영하는 에버랜드가 5월 가정의 달을 맞아 아이와 부모 모두를 위한 특별 프로그램 ‘에버 키즈 클럽(Ever Kids Club)’을 한 달간 운영한다.
이번 프로그램은 에버랜드의 월간 큐레이션 프로젝트 ‘왓에버 시리즈’의 5월 테마로 기획됐다. 아이에게는 즐거운 배움과 체험을, 부모에게는 여유로운 휴식을 선사하는 것이 특징이다.
프로그램은 동물, 요리, 댄스 등 5∼8세 어린이를 위한 10가지 주제의 ‘키즈케어형’으로 구성됐다. 약 1시간 동안 전문 강사진이 아이들을 밀착 관리해주기 때문에, 보호자는 아이를 맡기고 별도의 힐링 시간을 보낼 수 있다.
판다월드에서 판다의 건강을 확인하고 먹이를 준비하는 사육사 직업 체험을 할 수 있다. 활동 후에는 명예 주키퍼 임명장과 명찰, 체험 기록 카드 등을 제공한다. 로스트밸리 리버트레일에서는 동물 가면을 만들고 기린과 코끼리 등을 만나는 ‘꼬마 동물탐험대’가, 애니멀원더스테이지에서는 조류 생태를 배우는 ‘꼬마 버드가디언즈’가 진행된다.
축제 콘텐츠존에서는 ‘프랑스 꼬마 셰프 스쿨’이 열린다. 아이들은 셰프 복장을 갖추고 딸기 쌀마카롱을 직접 만들어 가족과 나눠 먹을 수 있으며, 마스터 셰프 수료증도 받게 된다.
이 밖에 벽화를 꾸미는 ‘키즈 아트 스튜디오’, 전문 강사에게 안무를 배우는 ‘키즈 댄스파티’, 자연 속에서 즐기는 ‘꼬마 숲속탐험대’ 등 창의력과 협동심을 키울 수 있는 다채로운 체험이 마련됐다.
아이들이 프로그램에 참여하는 동안 부모들은 인근 카페에서 여유를 즐길 수 있다. 특히 장미원 가든테라스 카페에서는 5월 한 달간 프랑스 디저트 브랜드 ‘피에르 에르메 파리’ 팝업 매장이 운영된다.
에버 키즈 클럽 및 카페 팝업 등에 대한 자세한 내용은 에버랜드 홈페이지나 모바일앱에서 확인할 수 있다. 에버 키즈 클럽의 각 프로그램은 에버랜드 모바일 앱 스마트 예약을 통해 신청 가능하다.
이설 기자 snow@donga.com
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