① 韓, 4년만에 칸영화제 경쟁부문 진출… ‘군체’ ‘도라’도 초대

‘2026 칸 영화제’ 3大 관전포인트
② 박찬욱, 한국인 최초 심사위원장… 데미 무어 등과 22개 경쟁작 심사
③ 日, 경쟁부문 세 작품 초청 받아… 美 할리우드 블록버스터는 없어
제79회 칸 국제영화제가 12일(현지 시간) 프랑스 남부 휴양도시 칸에서 개막한다. 지난해 한국 영화계는 경쟁 부문은 물론 비경쟁 부문까지 포함해 한 편도 칸에 초청받지 못했다. 하지만 올해는 박찬욱 감독(사진)이 한국인 최초로 심사위원장을 맡았고, 여러 경쟁력 있는 작품들도 초대됐다. 올해 칸 국제영화제의 관전 포인트를 3가지 키워드를 중심으로 살펴봤다.
① 韓 장편영화, 3편이나 초대
올해 칸에는 나홍진 감독의 ‘호프’가 경쟁 부문에 초청됐다. 한국 영화가 칸 영화제 경쟁 부문에 오른 건 박찬욱 감독의 ‘헤어질 결심’ 이후 4년 만이다. 17일 현지에서 공개될 영화는 비무장지대에 위치한 호포항 출장소장 범석(황정민)이 믿기 어려운 현실을 만나며 시작하는 이야기다. 한국 영화 사상 최대 규모의 제작비인 700억 원 이상이 투입됐다. 나 감독은 전작인 ‘추격자’(2008년)와 ‘황해’(2010년), ‘곡성’(2016년) 등도 초대받아, 연출작 4편이 모두 칸에 가는 기록도 세웠다. 다만 경쟁 부문 진출은 이번이 처음이다.
비경쟁 부문에도 한국 작품들이 이름을 올렸다. 연상호 감독의 ‘군체’는 미드나이트 스크리닝에, 정주리 감독의 ‘도라’는 감독 주간에 초청됐다. ‘군체’는 정체불명의 감염 사태로 봉쇄된 건물에 갇힌 생존자들이 예측할 수 없는 형태로 진화하는 감염자들에게 맞서는 내용. ‘도라’는 바닷가 마을을 배경으로 신체적·정신적 아픔을 지닌 한 소녀 도라(김도연)가 또 다른 여성을 만나 치유받으며 연대와 사랑을 발견하는 이야기다. 영화 ‘어느 가족’ ‘백엔의 사랑’으로 국내에서도 친숙한 일본 배우 안도 사쿠라가 출연했다.
② 한국인 최초의 심사위원장
무엇보다 올해 칸에서 주목할 대목은 2월 박 감독이 한국인 최초로 경쟁 부문 심사위원장으로 위촉됐다는 점이다. 아시아로 넓혀 봐도, 왕자웨이(王家衛) 감독 이후 20년 만이다. 칸 영화제의 티에리 프레모 집행위원장은 “박 감독의 탁월한 재능과 우리 시대의 질문에 깊이 관여해 온 한국 영화를 기리게 돼 기쁘다”며 위촉 이유를 밝혔다.
칸 영화제는 2024년 감독이자 배우인 그레타 거위그, 2025년 배우 쥘리에트 비노슈 등 세계 영화계의 거물들에게 심사위원장을 맡겨 왔다. 박 감독은 2004년 ‘올드보이’로 심사위원대상, 2009년 ‘박쥐’로 심사위원상, 2022년 ‘헤어질 결심’으로 감독상을 수상하는 등 칸 영화제와 인연이 깊어 ‘깐느 박’으로 불리기도 한다.
함께 경쟁 부문을 심사할 심사위원으로는 ‘서브스턴스’ 등에 출연한 미국 배우 데미 무어, ‘햄넷’ ‘노매드랜드’ 등을 연출한 감독 클로이 자오, ‘나, 다니엘 블레이크’의 각본가 폴 래버티 등 8인이 선정됐다. 위원단은 경쟁작 22편을 심사한 뒤 23일 시상할 예정이다.
③ 독립 영화의 힘 보여준 日
올해 경쟁 부문 초청작 중 아시아 감독 작품은 모두 4편. 그런데 ‘호프’를 제외한 나머지 세 작품은 모두 일본 영화다. 일본은 독립 영화계를 발판 삼아 다수의 개별 창작자를 세계 무대에 올리고 있다는 점이 돋보인다.
선두는 세계적인 거장 반열에 올라선 고레에다 히로카즈다. 고레에다 감독은 ‘상자 속의 양’으로 칸 영화제 경쟁 부문에 여덟 번째로 초대받았다. 영화는 죽은 아들과 똑 닮은 휴머노이드를 가족으로 받아들이며 벌어지는 이야기. 신예 감독인 하마구치 류스케, 후카다 고지는 각각 ‘갑자기 병세가 악화되다’, ‘나기 노트’로 경쟁 무대에 함께 섰다.
다만 올해 칸 영화제는 유럽 작품들이 초강세다. 아시아 작품 4편과 미국 작품 2편을 제외하면 모두 프랑스나 스페인 등에서 제작한 유럽 영화다. 공식 초청작엔 할리우드 대형 스튜디오의 화제작도 없다. 프레모 위원장은 미 연예매체 버라이어티와의 인터뷰에서 “할리우드 스튜디오가 제작하는 블록버스터와 작가주의 감독의 영화가 예전보다 줄었다”고 진단했다.
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