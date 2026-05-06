‘위고비 요요’ 빠니보틀·김준호 강타…“날렵한 턱선은 어디로”

비만치료제 ‘위고비’를 통한 체중 감량 소식을 전했던 방송인들이 약물 중단 이후 체중이 늘어나는 이른바 ‘위고비 요요 현상’을 보이고 있다.
여행 유튜버 빠니보틀은 지난 2월 자신의 인스타그램을 통해 “위고비 중단하고 다시 살찌는 중”이라는 문구와 함께 여행지에서 찍은 사진을 공개했다. 날렵한 턱선과 함께 10㎏ 감량 사실을 알렸던 지난해와 비교해 볼살이 붙은 모습이다.
그는 지난달 14일 “어쩌다가 위고비 홍보대사같이 돼 버렸는데 위고비와 어떤 관계도 없고 홍보한 적도 없다”며 “근래 들어 주변 지인 중에서 위고비를 맞고 부작용을 호소하는 사례가 많이 일어나고 있다”고 털어놨다. 이어 “(부작용에) 무기력증, 구토감, 우울증 등이 있다고 한다. 저도 속 울렁거림 증상이 계속되고 있다”면서 “약에 대한 처방은 병원에서 의사 선생님에게 자세히 상담받고 진행하길 바란다”고 강조했다.
개그맨 김준호 역시 위고비 투약 후 체중 감량에 성공했으나, 지난달 SBS ‘미운우리새끼’에 출연해 “결혼 후 11㎏가 다시 쪘다”고 고백한 바 있다.
덴마크 제약사 노보 노디스크가 개발한 위고비는 GLP-1 계열인 세마글루타이드를 주성분으로 하는 비만 치료 주사제다. 주 1회 투여로 포만감을 늘리고 식욕을 줄여 체중 감량을 유도하지만, 메스꺼움, 구토, 설사, 변비 등의 부작용이 나타날 수 있어 신중한 사용이 요구된다.
이른바 ‘위고비 요요’에 대한 경험담은 온라인 커뮤니티에도 잇따르고 있다. 누리꾼들은 “위고비는 단약 이후가 진짜 시작”, “약 끊자마자 바로 식욕 올라왔다” 등의 반응을 보였다.
전문가들은 위고비의 체중 감량 효과가 제한적이라면서, 지속적인 운동과 식이조절이 병행되지 않으면 약물 중단 이후 체중이 다시 증가할 가능성이 크다고 지적한다.
지난 1월 영국 옥스퍼드대 연구진이 과체중·비만 성인 9300여 명을 대상으로 37건의 임상시험과 관찰연구를 종합 분석한 결과, 비만 치료제 사용 시 체중 감량 효과가 나타났다. 그러나 약물 중단 이후에는 체중이 다시 증가하는 경향이 확인됐다. 연구진은 중단 후 체중이 월평균 약 0.4㎏씩 늘어나 약 1년 반에서 2년 내 감량 전 수준으로 돌아갈 가능성이 있다고 분석했다.
존 와일딩 영국 리버풀대 교수는 “비만은 치료를 중단하면 재발하는 만성질환”이라며 “체중 감량 약물은 단기 처방이 아닌 장기 관리의 관점에서 접근해야 한다”고 말했다.
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