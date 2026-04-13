스트레이 키즈 ‘두 잇’도 넘겼다…19번째 1억뷰 뮤비

대세 K-팝 그룹 ‘스트레이 키즈’(Stray Kids·스키즈)가 히트곡 ‘두 잇(Do It)’ 뮤직비디오로 통산 19번째 유튜브 1억 뷰 돌파 기록을 달성했다.
13일 소속사 빅히트 뮤직에 따르면, 스트레이 키즈가 작년 11월21일 공개한 스페셜 앨범 ‘스키즈 잇 테이프 - 두 잇(DO IT)’의 타이틀곡 ‘두 잇’ 뮤직비디오가 이날 오전 이 같은 유튜브 조회 수를 넘겼다
이로써 스트레이 키즈는 ‘신메뉴’, ‘백 도어’ 등 대표곡 포함 ‘두 잇’까지 총 19편의 뮤직비디오를 억대 뷰 반열에 올려놓았다. ‘K팝 4세대 보이그룹 중 1억 뷰 이상 뮤직비디오 최다 보유’ 타이틀을 자체 경신·수성했다.
‘두 잇’은 미국 빌보드 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에 8연속 1위로 진입하며 해당 차트 새 역사를 쓴 ‘스키즈 잇 테이프 - 두 잇’의 더블 타이틀곡 중 하나다. 레게톤 베이스 위 쿨한 애티튜드와 캐치한 메인 리프가 시너지를 내는 곡이다.
JYP는 “뮤직비디오는 디스토피아로 변한 서울을 ‘현대판 신선’ 스트레이 키즈가 빛과 에너지로 물들이는 과정을 다채로운 공간 연출과 유니크한 영상미로 담아내 보는 재미를 더했다”고 소개했다.
한편 스트레이 키즈는 최근 인천 인스파이어 아레나에서 총 4회 진행된 여섯 번째 공식 팬미팅 ‘스테이 인 아워 리틀 하우스’를 성료했다. 이어 오는 6월6일(이하 현지시간)과 9월11일 각각 미국 뉴욕 ‘더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(The Governors Ball Music Festival), 브라질 ‘록 인 리오’(Rock in Rio)에 출연해 헤드라이닝 무대를 꾸민다.
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