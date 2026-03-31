대웅제약 이지듀, 관리·시술 후 피부 회복 단축하는 ‘EGFx’ 라인 출시

피부 장벽 손상 후 회복 케어 중점
오인트 겔 등 총 6종 구성
“인체 시험서 피부 회복 속도 2배 단축 확인”
대웅제약은 디엔코스메틱스 더마 코스메틱 브랜드 이지듀(Easydew)가 피부 장벽 손상 다운타임 케어에 초점을 맞춘 ‘이지에프엑스(EGFx)’ 라인 6종을 출시했다고 31일 밝혔다.
EGFx 라인은 피부 전문관리 후 또는 일상 속 다양한 자극으로 손상된 피부 장벽이 정상 상태로 복구되는데 걸리는 ‘다운타임’을 보다 쉽고 빠르게 관리할 수 있도록 설계된 것이 특징이라고 소개했다. 피부 진정과 장벽 케어를 동시에 기대할 수 있다는 설명이다.
이지듀 관계자는 “대웅제약 인체동일구조, 고순도 ‘DW-EGF’에 전해질 콤플렉스와 차세대 안티에이징 성분으로 주목받는 NAD를 결합해 피부 컨디션 케어 효과를 극대화할 수 있는 제품으로 완성됐다”며 “피부 장벽 개선과 커버 등을 한 라인업 안에서 가능하도록 구성했다”고 전했다.
EGFx 라인 제품은 다운타임 오인트 겔(15ml)과 다운타임 세럼(40ml), 다운타임 크림(60mL), 다운타임 오인트 마스크(23g 4매), 다운타임 선(35ml), 다운타임 비비(35ml) 등 6종으로 선보였다. 디엔코스메틱스에 따르면 다운타임 오인트 겔은 DW-EGF 성분을 국내 최고 수준 함량으로 고농축한 제품으로 인체 적용 시험을 통해 피부 전문관리 후 다운타임 속도를 2배 이상 단축하는 결과를 확인했다고 한다.
이지듀는 소비자 접근성을 고려해 올리브영을 신제품 EGFx 라인 주요 판매 채널로 활용한다. 올리브영 올라인몰에서 제품 첫 공개와 판매를 시작했다. 올리브영 온라인 기획전도 운영해 할인 혜택도 지원하기로 했다. 4월에는 올영픽 행사 등을 통해 오프라인 소비자 접점을 확대해 나갈 예정이다.
이지듀 관계자는 “EGFx 라인은 기존 피부 개선을 넘어 한층 강화된 피부 장벽 케어 설루션을 원하는 소비자들에게 최적 선택지가 될 것으로 기대한다”고 말했다.
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