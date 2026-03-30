BTS ‘아리랑’ 빌보드200 또 1위…7번째 정상

방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’이 미국 빌보드 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에서 1위를 차지했다.
미 빌보드는 30일(현지 시간) 차트 예고 기사에서 “BTS는 64만1000장에 해당하는 앨범 유닛을 기록했다”며 “2014년부터 이 기준으로 집계를 시작한 이래 그룹 앨범의 최고 기록”이라고 밝혔다. 빌보드 200은 실물 음반과 디지털 앨범 등의 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치 등을 종합한 ‘유닛’으로 순위를 매긴다.
BTS가 빌보드 앨범 차트에서 1위에 오른 건 일곱 번째다. BTS는 2018년 ‘러브 유어셀프 전 티어(LOVE YOURSELF 轉 Tear)’로 K팝 가수 최초로 정상에 오른 뒤 ‘러브 유어셀프 결 앤서(LOVE YOURSELF 結 ANSWER)’, ‘맵 오브 더 솔 : 7(MAP OF THE SOUL : 7)’ 등 여섯 장이 1위에 올랐다.
‘아리랑’은 28일 영국 오피셜 앨범 차트 ‘톱 100’에서 정상을 차지한 데 이어 미 ‘빌보드 200’ 1위를 기록하며 서구 주요 양대 차트를 모두 석권했다. BTS는 5집 앨범 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’으로 31일 발표되는 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 정상도 노리고 있다.
사지원 기자 4g1@donga.com
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