백건우 “슈베르트는 천국의 음악”…데뷔 70주년 앨범 발매

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 30일 15시 58분

글자크기 설정

피아니스트 백건우(80)가 30일 서울 영등포구 신영체임버홀에서 가진 데뷔 70주년 기자간담회에서 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴스1
피아니스트 백건우(80)가 30일 서울 영등포구 신영체임버홀에서 가진 데뷔 70주년 기자간담회에서 취재진 질문에 답하고 있다. 뉴스1
“슈베르트의 음악은 때로 인간이 쓴 게 아니라, 천국에서 오지 않았을까 싶을 때가 있어요.”

올해로 데뷔 70주년을 맞은 피아니스트 백건우 씨(80)는 26일 발매한 새 앨범 ‘슈베르트’에 담긴 음악을 이렇게 설명했다. 백 씨는 30일 서울 영등포구 신영체임버홀에서 열린 간담회에서 “음악가에게 은퇴라는 건 의미가 없다”며 “좋은 곡은 많고, 인생은 짧다”고 말했다.

그가 슈베르트 음악을 음반으로 내는 건 2013년 발표한 앨범 ‘슈베르트: 즉흥곡, 클라비어 소품집, 악흥의 순간’ 이후 13년만이다. 이번 앨범엔 슈베르트의 피아노 소나타 13번, 14번, 18번과 20번까지 모두 네 곡이 실렸다. 백 씨는 “13번은 가장 이르게 배운 피아노 소나타로 늘 사랑해 온 작품이고, 20번은 오랫동안 답을 찾지 못해 남겨뒀던 곡”이라고 설명했다.

백 씨는 13년이란 간극에 대해 “특별히 떠났다가 다시 온 것 같지 않다”고도 했다.

“한 때는 한 곡을 공부해서 새로운 세계를 펼쳐 나가는 느낌이었어요. 하지만 돌이켜 보면 제 속에 잠재된 음악이 시기에 맞춰서 나타나는 거였죠. 내가 곡을 선택하는 게 아니라, 곡이 날 선택한 거예요.”

열 살 때 해군교향악단과 그리그 피아노 협주곡을 협연하며 데뷔한 백 씨는 지금까지 30장이 넘는 앨범을 발표했다. 오랜 시간 자기만의 음악 세계를 깊이 구축해 온 그에겐 ‘건반 위의 구도자’라는 수식어가 따라다닌다. 백 씨는 “(그 별명이) 좀 무겁게 다가온다”며 “누구나 자신이 하는 일에 충실하고 노력하는 사람이면 다 구도자”라고 했다.

백 씨는 다음 달 3일 부산 공연을 시작으로 전국 12개 도시에서 순회 공연을 펼친다. 여든 번째 생일인 5월 10일엔 서울 예술의전당에서 관객들을 만난다.

#슈베르트#백건우#피아니스트#앨범 발매#피아노 소나타#음악가
사지원 기자 4g1@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스