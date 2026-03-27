밀물-썰물 읽는 옛 지식… ‘물때’ 국가무형유산 됐다

예부터 전해 내려온 밀물과 썰물 등에 관한 전통 지식이 국가무형유산이 됐다.
국가유산청은 “조류의 일정한 주기를 역법(曆法)화한 지식인 ‘물때’를 국가무형유산 신규 종목으로 지정했다”고 26일 밝혔다.
물때 체계 중 밀물과 썰물에 관한 지식은 15세기 조선에서 고려의 역사를 정리한 ‘고려사’에서부터 확인된다. 조선 후기에 이르러서는 15일 단위 조석표(潮汐表)를 만들어 물때 지식을 공유했다. 이는 ‘여암전서(旅菴全書)’, ‘연경재전집(硏經齋全集)’ 등에 남아 있다.
유산청은 “문헌 기록상 물때 표기가 오늘날 민간 지식으로 전승되는 물때 체계와 매우 유사하다”며 “물때 지식은 어업 활동뿐 아니라 염전과 간척, 뱃고사 등 일상생활과도 밀접하다”고 설명했다.
‘물때’는 보편적으로 공유된 전통 지식이라는 점에서 특정 보유자나 보유단체를 인정하지 않는 ‘전승공동체 종목’으로 지정됐다.
이지윤 기자 leemail@donga.com
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