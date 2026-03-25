BTS 광화문 컴백 공연, 전 세계 1840만 시청…‘아리랑’ 그래미 벽까지 넘을까

21일 서울 광화문에서 열린 방탄소년단(BTS)의 컴백 공연을 본 세계 시청자 수가 최소 1840만 명인 것으로 확인됐다.
넷플릭스는 “광화문에서 중계한 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’가 당일 하루 동안 세계에서 1840만 명이 시청한 것으로 집계됐다”고 25일 밝혔다.
넷플릭스에 따르면 이는 당일 방송 종류 뒤 24시간 이내에 시청한 계정 수다. 한 계정으로 여러 명이 함께 시청한 경우까지 고려하면 훨씬 많은 이들이 봤을 것으로 추정된다.
한국에서 처음으로 송출된 넷플릭스 라이브 이벤트인 이번 공연은 지난주 넷플릭스 비영어 쇼 부문 1위를 차지하기도 했다. 일본과 멕시코, 필리핀 등 24개국에선 주간 1위를 차지했으며, 80개 나라에서 주간 10위 안에 이름을 올렸다. 넷플릭스 공식 채널에 게재된 BTS 관련 콘텐츠는 26억 회 이상 노출된 것으로 나타났다.
미국 연예매체 버라이어티는 이에 대해 “BTS 광화문 공연 중계의 성공은 놀라운 일이 아니다”라며 “BTS는 약 4년 전 (군 복무로 인한) 활동 중단 전까지 세계적인 센세이션을 일으켰다. 이번 공연은 그들의 첫 공식 재결합 무대였기 때문”이라고 설명했다.
한편 벌써부터 BTS가 20일 발표한 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’이 내년 미 음악계 최고 권위를 자랑하는 그래미 어워즈를 거뭐쥘 수 있을지에 대한 관심도 높아지고 있다. 이번 앨범 제작에 참여한 메인 프로듀서 25명 가운데 16명이 그래미를 받았거나 최종 후보에 오른 인물들이다. 팝스타 테일러 스위프트와 아델의 곡을 프로듀싱했던 라이언 테더, 해리 스타일스에게 그래미 올해의 앨범상을 안겨준 타일러 존슨 등도 눈에 띈다.
댓글 0