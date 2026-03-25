스트레이 키즈, 8년의 궤적…우리라는 성좌로 피어난 ‘별, 빛’

전형성에 얽매이지 않겠다며 ‘집 나온 아이들’을 자처했던 소년들이 어느덧 K-팝의 거대한 성좌(星座)를 이루며 데뷔 8주년의 궤도에 올랐다.
글로벌 보이그룹 ‘스트레이 키즈’(Stray Kids·스키즈)가 데뷔 8주년 기념일인 25일 오후 1시 새 디지털 싱글 ‘별, 빛 (STAY)’을 발매한다. 2018년 3월25일 첫 발을 뗐던 이들이 8년이라는 시간의 무게를 견디며 곁을 지켜준 팬덤 ‘스테이(STAY)’에게 건네는 음악적 함축이자 진심 어린 고백이다.
‘별, 빛’은 따스한 밴드 사운드를 기반으로 기타와 피아노 선율이 유려하게 교차하는 곡이다. 멤버 한과 승민이 직접 작사·작곡에 참여해 서로가 함께하기에 가능한 내일의 희망을 ‘우주’와 ‘별’에 빗대어 형상화했다.
“곁에 있어 줄래 그럼 널 감싼 우주가 될 테니”라는 노랫말은 단순한 수사가 아니다. 이는 최근 월드 투어 ‘도미네이트’를 통해 지구 7바퀴에 달하는 거리(약 28만 5000㎞)를 누비며 전 세계 스타디움을 섭렵해온 이들의 물리적 여정을 정서적 연대로 승화시킨 결과물이다. 여덟 멤버가 직접 디자인에 참여한 온라인 커버는 나침반이 돼준 스테이를 감싸는 ‘빛의 방향’을 시각적으로 구현하며 그 의미를 더했다.
팀명에 ‘집 나온 아이들’이라는 뜻을 담아 전형성에 얽매이지 않겠다는 선언으로 출발한 스트레이 키즈는 북미 시장에서 ‘스트레이트(straight·일직선으로)’로 질주하며 K팝의 미래가 됐다.
스트레이 키즈의 지난 8년은 괄목상대(刮目相對)라는 말로 요약된다. 초창기 이들을 향해 ‘너무 K-팝적이다’ 혹은 ‘이지 리스닝이 아니다’라는 세간의 평가절하가 있었으나, 이들은 오히려 그 ‘K-팝 보이그룹의 원형질’을 고수하며 박진영 JYP엔터테인먼트 CCO(창의성총괄책임자) 겸 대표 프로듀서와 함께 정면 돌파를 택했다.
2022년 ‘오디너리’를 시작으로 최근작 ‘스키즈 잇 테이프 두 잇(SKZ IT TAPE ’DO IT‘)’까지, 차트 진입과 동시에 1위로 직행한 8개의 앨범을 보유한 역사상 첫 아티스트가 됐다. 역대 그룹 중 스트레이 키즈보다 많은 1위 기록을 가진 팀은 비틀스(19번)와 롤링스톤스(9번)뿐이다.
한국어로 된 ‘워드 플레이’를 구사하고 푸른 한복과 사자탈, 마패 등 전통적 요소를 무대 위로 소환하는 이들의 행보는 K-팝이 고유성을 잃지 않을 때 비로소 세계적인 보편성을 획득할 수 있음을 우꾼우꾼(힘있고 씩씩하게) 증명해냈다.
한때 ‘소리꾼’을 자처하던 이들은 이제 명실상부한 ‘K-팝 파수꾼’으로 자리매김했다. 폭발적인 군무와 격렬한 가창 속에서도 과시가 아닌 과정을 중요시하는 태도는 이들이 8년째 초심을 유지하는 동력이다. 이들의 단단한 복근이 단순히 뽐내기 위함이 아니라 3시간 넘는 공연을 버텨내기 위한 ‘체력의 흔적’인 것처럼, 스트레이 키즈의 기록 또한 숫자의 나열이 아닌 치열한 생동감의 함축이다. 8년 전 길 잃은 아이들로 시작해 이제는 누군가의 길을 밝히는 성좌가 된 이들. 스트레이 키즈의 항해는 여전히 ‘스트레이트(Straight)’다.
스트레이 키즈는 신곡 발매에 이어 오는 28~29일, 4월 4~5일에는 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 공식 팬미팅 ‘스테이 인 아워 리틀 하우스’를 연다. 각 주의 마지막 공연일인 3월29일과 4월5일에는 오프라인 공연과 동시에 ‘비욘드 라이브’ 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 진행한다.
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