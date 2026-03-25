이서진-나영석의 美텍사스 여행… 넷플릭스 예능서 찰진 호흡 자랑

여러 예능과 유튜브 프로그램에서 찰진 호흡을 자랑해 온 배우 이서진(사진)과 나영석 PD가 넷플릭스 예능으로 돌아왔다. 24일 오후 5시 전편이 공개되는 ‘이서진의 달라달라’로 다시 한 번 특유의 여행기를 선보인다.
이 배우와 나 PD가 향한 곳은 미국 텍사스. 이 배우는 오래전부터 텍사스를 은퇴 뒤에 가장 살고 싶은 지역으로 점찍어 뒀다고 한다. 프로그램도 텍사스에 남다른 애정을 가진 이 배우가 나 PD 등 제작진에게 구석구석을 소개해주는 콘셉트다.
나 PD는 24일 오전 서울 용산구 CGV 용산아이파크몰에서 열린 제작발표회에서 “처음엔 유튜브에서 즐겁게 촬영하는 프로젝트였는데, 갑자기 넷플릭스에서 방영하게 돼 부담이 됐다”면서도 “시청자들이 원하는 자유롭고 캐주얼한 여행의 느낌이 훼손되지 않도록 노력했다”고 전했다. 이 배우는 “텍사스는 대체로 사람들이 여유롭고 친절하다”며 “뉴욕이나 로스앤젤레스(LA)와는 다른 분위기를 느낄 수 있을 것”이라고 말했다.
이번 프로그램 역시 대본을 최소화하고 특별한 계획도 없이 움직이는 특유의 분위기가 물씬하다. 나 PD는 “가이드북에는 없을 현지 한식당을 찾아가는가 하면, 경기도 없는 날 스타디움에 들러 굿즈를 사는 ‘이서진식 여행’”이라고 소개했다.
김예슬 PD는 “두 사람이 로맨틱 코미디처럼 주고받는 게 있다”면서 “이 배우를 날것 그대로 따라간다는 게 고민이었지만, 그의 라이프 스타일을 보는 여행이기 때문에 온전히 맡기자는 생각으로 임했다”고 설명했다.
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