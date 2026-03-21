“아들 부탁에 광화문 왔다”…BTS 공연 날, 가족까지 움직였다

서울 광화문광장이 BTS 컴백 공연 당일 ‘가족 단위 방문객’으로 북적였다. 자녀의 부탁으로 현장을 찾은 부모와, 부모를 위해 한국까지 온 자식이 뒤섞이며 세대를 넘나드는 관람 풍경이 이어졌다.
“아들, 딸이 좋아하니까 대신 와줬어요.”
21일 광화문광장에서 만난 정모 씨(72)는 양손 가득 앨범과 굿즈를 들고 있었다. 자녀를 대신해 공연 현장을 찾았다는 그는 “사진이랑 영상이라도 찍어주려고 왔다”며 “사람이 너무 많아서 출구 찾기도 힘들 정도”라고 말했다. 이어 “앨범도 여러 장 사서 가져간다”며 “가족들이 좋아할 생각에 설렌다”고 했다.
이날 현장에서는 공연을 직접 보지 않더라도 분위기와 굿즈, 영상을 가족에게 전달하려는 ‘대리 방문’이 곳곳에서 관찰됐다.
스페인에서 온 페드로 씨(26)는 어머니와 함께 광화문을 찾았다. 그는 “엄마 티켓팅을 대신 해드렸는데 실패했다”며 “너무 아쉬워하셔서 한국 여행을 겸해 같이 오게 됐다”고 말했다. 이어 “비록 넷플릭스로 보더라도 한국에서 보면 더 특별할 것 같았다”고 덧붙였다.
페드로 씨는 “사람이 너무 많아 현장에 남을지, 호텔에서 시청할지 고민 중”이라며 “공연 이후 BTS 관련 장소를 둘러볼 계획도 있다”고 말했다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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