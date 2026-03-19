하얀 범선 위 일곱 청년, 광화문서 K팝 축제 카운트다운

BTS “오랜만에 팬 만날 생각에 설레”

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“광화문이란

의미 있는

장소에서

컴백 무대를 선보이게 돼 영광입니다.”(진)

약 3년 9개월 만에 컴백하는 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 공연을 이틀 앞두고 인사를 전했다. BTS 멤버들은 19일 팬 플랫폼 위버스에 “오랜만에 팬들을 만날 생각에 설렌다”며 기대감을 숨기지 않았다. 리더인 RM은 광화문 공연의

“안전을 위해 힘써주시는 경찰, 소방 및 정부 등의 모든 분께 감사드린다”고도 했다.

‘

1379

일 만의 귀환.

’

2022년 6월 14일 그룹

활

동 중단을 선언했던 BTS가 20일 오후 1시 정규 5집 ‘아리랑(ARIRANG)’으로

돌아온다. 다음 날 대중문화 역사에 남을 광화문 공연을 시작으로, 23일(현지 시간)

‘팝의 본고장’ 미국에서도 무대를 선보이며 세계를

‘K팝 축제의 현장’으로 만들 것으로

전망된

다.

● 하얀 범선에 오른 일곱 청년

BTS는 공연 이틀 전인 19일 타이틀곡 ‘스윔(SWIM)’의 두 번째 티저 영상을 공개했

다. 일곱 멤버가 거대한 범선 위에 선 모습이 담겼고, 신곡 일부도 소개됐다. BTS 소속 레이블 빅히트뮤직은

“‘스윔’은 업비트의 얼터너티브 팝 장르”로 “삶의 파도 속에서도 멈추지 않고 나아가는 태도

를

노

래한다

”고 전했다

. 18일 공개된 1차 티저는 하루 만에 조회수가 540만 회를 넘겼다. 뮤직비디오는 두아 리파 등과 호흡을 맞춘 우크라이나 출신 타누 무이노 감독이 연출했다.

BTS 광화문 공연은

세계적인 무대 감독 해미시 해밀턴이 책임진다. 영국 출신인 그는 2012년 런던 올림픽 개회식을 비롯해 미 오스카(아카데미)와 그래미, 에미 시상식을 여러 차례 맡았던 스타 감독이다. 지난해 미국

프로미식

축

구리그(NFL) 슈퍼볼에서 힙합 가수 켄드릭 라마의 하프타임쇼를 연출해 큰 화제를 모았다.

광화문 공연을 앞둔 서울은 그 열기가 본격적으로 뜨거워지고 있다. 20일 컴백 뒤 약 한 달 동안 서울 전역에선 오프라인 이벤트 ‘BTS 더 시티 아리랑 서울’이 개최된다. 이날 오후 7시부터 광화문광장 세종대로를 따라 들어선 옥외 전광판에 컴백 관련 콘텐츠가 송출된다. 같은 시간 남산 서울타워와 숭례문 등에선 미디어 파사드가 펼쳐진다. 오후 8시 반엔 뚝섬 한강공원에서도 드론 쇼가 펼쳐진다.

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광화문 일대

국

립 박물관과 미술관 등

도

BTS 컴백과 함께한다. 국립현대미술관 서울관 야외마당엔 BTS 음악을 감상할 수 있는 384㎥ 규모의 대형 구조물 ‘BTS 사운드 큐브’가 설치된다. 대한역사박물관은 5월 31일까지 BTS가 2020년 기증한 ‘타임캡슐’과 관련 영상을 전시한다.

● 광화문에 쏠리는 세계의 눈

BTS의

앨범 ‘아리랑’은 음악적 측면에서도

큰 주목을 받고 있다. 수록곡 14곡의 작업엔 비욘세와 에드 시런 등의 앨범

을 제작한 ‘히트 메이커’ 라이언 테더를 비롯해 디플로, 엘 긴초 등 세계적인 스타 프로듀서들이 참여했다. 김도헌 대중음악평론가는 “글로벌 팝 시장에서 통할 아티스트들이 대거 참여했다”면서 “BTS는 그들만이 보여줄 수 있는 ‘정체

성’으로 사랑받아 왔기 때문에 이런 강점이 어떤 식으로 조율됐는지 궁금하다”고 했다.

광화문 공연을 앞두고 BTS는 18일

오후 9시(현지 시간) 미 뉴욕 브루클린 브리지 상공에서 진행된 게릴라 드론 쇼로 자

신들의 컴백을 알렸다. 약 15분간 이어진 드론 쇼는 5집 앨범을 상징하는 붉은색을 바탕으로 ‘ARIRANG’ ‘NEW YORK, WHAT IS YOUR LOVE SONG?(뉴욕, 당신의 사랑 노래는

뭔가요)’ 등을 밤하늘에 구현했다. 현지 시민들은 사진 등을 소셜미디어에 올리며 “아름답다” “벌써부터 기대된다”는 반응을 쏟아냈다.

광화문 공연 뒤엔 글로벌 광폭 행보가 이어진다. BTS는 공연 직후 미국

으로 이동해 23일 ‘스포티파이XBTS: 스윔사이드’ 행사에서 신곡 무대를 펼친다. 25, 26일엔 미 NBC ‘더 투나이트 쇼 스타링 지미 팰런’에 출연할 예정이다. 완전체로 나가는 건 2021년 7월 이후 처음이다. 유명 사회자 팰런은 공식 소셜미디어 예고편에서 “BTS RETURNS ON MARCH 25TH(방탄소년단이 3월 25일 돌아온다)”라고 외쳤다. 임진모 대중음악평론가는 “‘아리랑’은 BTS의 음악적 성취를 토대로 미래를 내다볼 분기점이 되는 매우 중요한 앨범”이라고 기대했다.