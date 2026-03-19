파이브 스프링 리조트 더 시라하마, 힐튼서도 예약 가능

글로벌 예약 채널 확대 통해 일본 시라하마 올 인클루시브 럭셔리 경험 접근성 강화
파이브 스프링 리조트 더 시라하마(FIVE SPRING RESORT THE SHIRAHAMA)가 힐튼(Hilton)과의 제휴를 통해 힐튼 공식 예약 채널에서도 리조트 예약이 가능해졌다고 밝혔다.
미쉐린(미슐랭) 가이드 공식 웹사이트 게재로 ‘웰니스 스테이’ 가치 재확인
이번 제휴로 파이브 스프링 리조트 더 시라하마는 일본 와카야마현 시라하마 지역의 프리미엄 올 인클루시브 리조트 경험을 더 넓은 글로벌 고객층에 제공할 수 있게 됐다. 리조트는 숙박 요금에 조식·석식, BAR에서의 주류를 포함한 음료, 대욕탕 이용, 온천 풀 이용 등을 포함해 ‘예약 한 번으로 여행의 번거로움을 줄이는’ 체류형 서비스를 지향한다.
객실은 전 객실 오션뷰의 프리미엄 스위트 오션뷰 Great Bear(큰곰자리), 타나베 만 전망과 반노천탕이 특징인 주니어 스위트 디럭스 Giraffe(기린자리), 테라스에서 온천 풀로 바로 이어지는 풀 가든 디럭스 Dragon(용자리)의 3개 타입으로 구성돼, 커플부터 가족·소규모 그룹까지 폭넓은 수요를 수용할 수 있도록 했다.
요리 부문도 강화했다. 레스토랑 LITTLE BEAR(작은곰자리)에서는 조식 갓포 뷔페와 사계절 가이세키 석식을 제공하며, 지역 식재료를 기반으로 한 코스를 운영한다. 바 KING(세페우스자리)에서는 인피니티 풀 야경과 함께 올 인클루시브 음료 서비스를 제공한다.
리조트는 미쉐린(미슐랭) 가이드 공식 웹사이트에 게재되며, 시라하마 지역의 온천·휴양 자원과 결합된 현대적 올 인클루시브 리조트로서의 경쟁력을 알렸다.
파이브 스프링 리조트 더 시라하마 관계자는 “힐튼과의 제휴로 예약 접점을 확대해, 시라하마에서의 웰니스 스테이를 가족여행과 효도관광까지 포함해 더 손쉽게 선택할 수 있도록 했다”며 “앞으로도 올 인클루시브 기반의 고품격 체류 경험을 강화해 나갈 것”이라고 전했다.
파이브 스프링 리조트 더 시라하마에 대한 더 자세한 정보와 예약은 힐튼 공식 예약 채널 및 리조트 공식 채널에서 확인할 수 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0