엠디루사, 롯데백화점 노원점 매장 오픈

세련된 디자인-고품질 천연다이아 결합
일부 베스트셀링 제품 20% 할인 혜택 제공
프리미엄 천연 다이아몬드 주얼리 브랜드 ‘엠디루사(Emdirusa)’가 롯데백화점 노원점에 신규 매장을 오픈했다.
엠디루사는 세련된 디자인과 고품질 천연 다이아몬드를 결합해 일상 속 우아함을 제안하는 브랜드다. 이번 롯데백화점 노원점 입점을 통해 더 많은 고객들에게 브랜드의 가치와 제품을 선보일 계획이다.
새로 문을 연 매장은 엠디루사만 고유의 아이덴티티를 반영해 감각적으로 꾸몄다. 따뜻한 톤의 컬러와 미니멀한 인테리어가 조화를 이뤄 갤러리에 온 듯한 기분을 선사한다. 이를 통해 다이아몬드 주얼리의 섬세한 디테일과 빛을 더욱 돋보이도록 했다.
엠디루사는 이번 오픈을 기념해 풍성한 프로모션을 진행한다. 베스트셀링 일부 아이템은 20% 할인 혜택을 제공하며, GIA 다이아몬드 특가 행사도 마련했다. 카카오톡 플러스친구 채널을 추가한 고객에게는 즉시 사용 가능한 3만 원 할인 쿠폰을 제공한다.
브랜드 관계자는 “롯데백화점 잠실점과 신세계백화점 센텀시티점에 이어 노원점까지 매장을 확장하게 됐다”며 “앞으로도 온·오프라인 채널을 통해 고객과의 소통을 지속적으로 강화할 것”이라고 밝혔다.
엠디루사의 다양한 제품 라인업과 브랜드 소식은 주요 백화점 매장과 공식 홈페이지, 인스타그램 등에서 확인할 수 있다.
이설 기자 snow@donga.com
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