전 세계 K-POP 팬들 위한 환영의 축제!…롯데타운 명동, 보라색 빛으로 물들인다

롯데백화점이 글로벌 K-POP 팬들을 맞이하기 위해 외국인 관광객들의 대표 쇼핑 명소인 ‘롯데타운 명동’ 일대를 보라색 조명으로 물들이는 ‘Welcome lights’ 프로젝트를 선보인다.
롯데백화점은 19일부터 22일까지 나흘 간 매일 오후 6시부터 밤 10시까지 본점(본관 및 신관)과 명품관인 에비뉴엘 건물 외벽을 화려한 보라색 조명으로 연출할 예정이다. 이를 통해 한국을 찾은 K-POP 팬들과 외국인 관광객들을 환영하는 이색적인 분위기를 조성하고, ‘롯데타운 명동’ 일대를 찾는 방문객들에게 특별한 야간 경관을 선사할 계획이다.
외국인 고객을 위한 ‘K-Wave 쇼핑 위크’ 행사도 마련했다. 19일부터 29일까지 롯데백화점 본점과 잠실점과 롯데아울렛 서울역점에서 진행되며, 글로벌 팬을 맞이하는 ‘K-웨이브’의 순간을 콘셉트로 제작한 키 비주얼을 중심으로 공간을 연출한다.
외국인 관광객들에게 인기 있는 상품에는 ‘한국 한정 상품(Korea Only)’ 태그를 부착하고, 주요 쇼핑 혜택을 정리한 QR코드를 매장 곳곳에 비치해 외국인 고객들이 보다 편리하게 쇼핑 정보를 확인할 수 있도록 할 계획이다.
쇼핑 혜택도 다양하게 준비했다. 행사 기간동안 일정 금액 이상 구매한 외국인 고객을 대상으로 구매금액의 7%에 상당하는 롯데상품권 증정 프로모션을 진행한다. K-패션 전문관 ‘키네틱 그라운드’에서는 K-패션 일부 브랜드 10% 할인 혜택과 함께 10% 상당의 롯데상품권 증정 프로모션까지 더해 최대 20% 수준의 혜택을 제공한다.
한국 여행의 추억을 간직할 수 있도록 한국적인 감성을 담은 감사품도 준비했다. 당일 합산 30만원 이상 구매한 외국인 고객에게는 K-굿즈인 ‘약과 수저 세트’를, 50만원 이상 구매한 외국인 고객에게는 한국 전통 문양이 담긴 ‘스노우맨 포터블램프’를 선착순 증정한다.
롯데백화점은 방한 외국인 관광객 증가에 맞춰 이번 ‘K-Wave 쇼핑 위크’ 전용 리플렛도 별도로 제작한다. 명동 내 주요 로드숍과 중국 최대 와이파이 도시락 브랜드인 ‘로밍맨’ 등과 협업하여 리플렛을 배포할 예정이다. 또한 해당 리플렛에 패션/스포츠 상품군 20만원 이상 구매시 사용 가능한 3∼5% 할인 쿠폰을 함께 담아 외국인 고객들의 쇼핑 만족도를 높일 계획이다.
이 밖에도 본점에서는 K-컬쳐 쇼핑 경험을 강화하기 위해 ‘K-GIFT 큐레이션 공간’을 19일부터 29일까지 지하1층 식품관에서 운영한다. ‘롯데호텔 김치’ 등 총 18개 브랜드의 한국을 대표하는 선물 상품을 진열해 한눈에 확인할 수 있도록 연출한다. 또한 해당 기간에는 외국인에게 인기있는 식품 중심으로 K-푸드존을 확대해 운영할 예정이다.
박상우 롯데백화점 마케팅부문장은 “3월 중으로 글로벌 K-POP 팬들의 서울 방문이 크게 늘어날 것으로 예상되는 가운데, 명동 상권의 중심인 본점을 거점으로 조명 연출과 K-쇼핑 프로모션을 함께 준비했다”며 “외국인 고객들이 서울에서만 경험할 수 있는 차별화된 쇼핑 콘텐츠와 이벤트를 통해 특별한 방문 경험을 제공하고자 한다”고 밝혔다.
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