방탄소년단, ‘뮷즈’와 손잡고 한국 美 전한다…‘아리랑’ 팝업

이러한 방탄소년단의 행보는 최근 Z세대 사이에서 불고 있는 ‘힙트레디션(Hip Tradition·힙트래디션)’ 현상과 궤를 같이한다. 전통을 ‘지루하고 낡은 것’이 아닌 ‘가장 새롭고 독보적인 개성’으로 수용하는 흐름이다.
빅히트 뮤직은 “국립박물관문화재단의 상품 브랜드인 ‘뮷즈(MU:DS)’와 손잡고 제작돼 한국 문화의 가치를 전 세계에 알리는 데 기여한다. 협업 물품 외에도 후디와 볼 캡을 포함한 다채로운 제품이 준비돼 기대를 모은다”고 전했다.
오는 12일 위버스샵에서 일부 품목 선판매를 시작하고 20일부터는 모든 물품의 구매가 가능하다.
컴백 당일엔 국립중앙박물관 내 상품관에서 협업 머치를 직접 만나볼 수 있다. 판매 일정 관련 자세한 사항은 위버스에서 확인 가능하다. 현장 방문은 쾌적한 관람을 위해 ‘위버스 스팟(Weverse Spot)’ 사전 예약 시스템을 통해 진행된다.
한편 방탄소년단 ‘아리랑’은 팀의 정체성과 깊은 사랑의 감정을 담은 음반이다. 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이에서 ‘카운트다운 차트 글로벌(Countdown Charts Global)’ 7주 연속(3월4일 기준) 1위를 기록했다. 사전 저장(Pre-save) 수치는 지난 7일 기준 400만을 돌파했다. ‘아리랑’은 오는 20일 오후 1시 공개된다.
댓글 0