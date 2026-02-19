주식 먼저 받고 성과 따라 보상 확정한다

삼성증권은 주식보상 전용 플랫폼 ‘삼성증권 AT WORK’를 통해 선지급형 성과조건부주식(RSA·Restricted Stock Award) 지급 및 관리 서비스를 시작했다고 밝혔다. 이를 도입한 건 업계에서 처음이다.
RSA는 회사가 임직원에게 주식을 먼저 지급한 후 성과와 책임 이행 여부에 따라 보상의 가치를 확정하는 성과보상 제도다. 현금 보너스와 달리 임직원이 회사의 중장기 성장과 성과에 직접 참여하도록 설계된 주식 기반 보상 방식으로, 미국과 일본 등 주요 선진국에서는 보편화돼 있다.
RSA는 일정 기간 재직하거나 성과를 달성한 후에 주식을 지급하는 RSU(Restricted Stock Unit)와 달리, 주식을 먼저 지급한 뒤 성과에 따라 보상을 확정한다는 점에서 차이가 있다. RSA는 주식 지급 시점부터 임직원이 회사의 성과와 가치를 공유하도록 설계된 보상 방식이라는 점이 특징이다.
삼성증권은 “국내에서는 주식 선지급에 따른 의무보유 기간, 매도 제한, 성과 조건 관리 등 복합적인 요건을 안정적으로 운영할 수 있는 금융 인프라가 부족해 RSA 도입과 실행에 제약이 있었다”며 “이런 한계를 해소하기 위해 삼성증권 AT WORK에 RSA 전용 관리계좌 기능을 구축했다”고 밝혔다.
해당 계좌는 선지급 주식에 대해 의무보유 기간과 매도 제한 조건을 직접 반영해, 지급 이후 관리 과정에서 발생할 수 있는 조건 변화를 적용할 수 있도록 설계됐다. 임원 공시 부담을 완화할 수 있는 관리 체계도 함께 제공한다.
삼성증권은 올해 1월 3만 명 규모의 자사주 기반 RSA 성과보상을 집행했고, 해당 임원들의 공시 지원 모니터링 서비스도 제공하고 있다. RSA 제도를 설계하는 것에서 더 나아가 실제 지급과 사후 관리까지 가능하게 한 것이다.
박경희 삼성증권 WM부문장은 “삼성증권 AT WORK는 임직원 계좌 관리 서비스를 넘어 기업의 성과보상 체계를 실질적으로 구현할 수 있는 플랫폼”이라며 “국내 최초로 RSA 지급과 관리가 가능한 구조를 완성했다”고 말했다. 이어 “RSA 서비스를 시작한 것을 계기로 기업 고객의 성과보상 및 임직원 자산관리 수요를 반영한 맞춤형 플랫폼 기능을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
