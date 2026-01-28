롬앤, ‘코덕’ 아일릿 원희 브랜드 모델로 발탁

코스메틱 브랜드 롬앤이 ‘코덕(코스메틱 덕후) 아이돌’로 알려진 아일릿 멤버 원희를 브랜드 모델로 발탁했다. 실제로 제품을 애용해온 아이돌을 전면에 내세운 점이 눈길을 끈다.
원희는 평소 라이브 방송을 통해 직접 메이크업을 시연하고, 실제 사용하는 제품을 소개하며 ‘메이크업에 진심인 아이돌’로 인식돼 왔다. 지난해에는 롬앤 성수동 플래그십 스토어 ‘핑크오피스’를 직접 방문해 립 글로스 조색에 참여했고, 해당 컬러는 이벤트성 펀딩 제품으로 출시되며 화제를 모았다.
이 같은 인연은 모델 발탁으로 자연스럽게 이어졌다. 롬앤은 원희를 앞세워 브랜드 베스트셀러인 ‘글래스팅 컬러 글로스’ 라인에 ‘크림 누드 글로스’ 콘셉트를 더한 누디 라인 6개 색상을 선보인다. 최근 미지근하고 부드러운 누디 톤이 트렌드로 떠오르는 가운데, 이번 신제품에는 원희가 직접 선택한 컬러 2종도 포함됐다.
신제품은 오는 2월 23일, 전국 올리브영 온·오프라인 매장과 롬앤 공식몰에서 만나볼 수 있다.
롬앤 관계자는 “이번 아일릿 원희님과의 협업은 롬앤이 지향해 온 소비자와의 소통을 더욱 확장하는 계기“라며 ”’모든 취향 취급 중’이라는 롬앤의 슬로건처럼, 앞으로도 소비자에게 더욱 재미있고 새로운 컬러 경험을 제안해 나갈 예정”이라고 밝혔다.
