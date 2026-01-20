‘광화문’ 한글 현판 달릴까…문체부, 李대통령에 설치안 보고

최휘영 문화체육관광부 장관은 20일 국무회의에서 “광화문은 박제된 과거가 아니라 현대사의 역동적인 상징이고 현재진행형이기 때문에, 한자(현판)도 있지만 한글도 있게 해서 상징성을 부각시키자는 뜻”이라며 ‘광화문 한글 현판 추가 설치 검토’ 방안을 이재명 대통령에게 보고했다.
최 장관은 기존 3층 누각 처마에 설치된 한자 현판은 그대로 두고, 한 층 아래 누각 처마에 한글 현판을 새로 설치하는 방안을 제안했다.
최 장관은 “올해는 훈민정음 반포 580주년이자 한글날의 효시인 ‘가갸날’ 선포 100주년”이라며 “한글현판을 추가로 설치하면, 원형을 지키는 정신에 더해 한글현판을 요구하는 시대적인 요구도 포용할 수 있는, 합리적인 대안이 될 수 있을 것”이라고 말했다.
광화문은 6·25전쟁 때 불타 없어졌다가 1968년 콘크리트로 복원하면서 박정희 전 대통령이 쓴 한글 현판이 걸렸다. 2010년 광화문 원형을 복원하면서 경복궁 중건 당시 훈련대장 임태영의 글씨를 복원해 한자 현판을 달았으나 3개월 만에 갈라졌다. ‘새 현판은 한글로 써 달자’는 한글 단체의 주장이 나왔지만 2012년 문화재청(현 국가유산청)은 문화재위원회(현 국가유산위원회) 심의를 통해 기존대로 한자 현판을 만들기로 결정했다. 지금 걸려 있는 한자 현판은 잘못된 바탕색과 글씨 색을 수정하고 2023년 10월 새로 내건 것이다.
문체부 관계자는 광화문 한글 현판 추가 설치에 관해 “여론을 수렴하고 관련 절차를 밟는 등 시간이 걸리는 일이며, 아직 구체적 추진 일정이 정해진 건 아니다”라고 설명했다.
