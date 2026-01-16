윤성도 KBS PD, 제3대 가톨릭커뮤니케이션협회 회장 선임

가톨릭커뮤니케이션협회는 15일 서울대교구 영성센터에서 정기 총회를 열고, 제3대 회장으로 KBS 가톨릭교우회장인 윤성도 PD(사진)를 선임했다. 윤성도 신임 회장은 “우리 사회에 진리를 전파하는 협회의 목적을 달성하기 위해, 조직과 활동을 재정비하고 활성화하는 데 역점을 두겠다”고 밝혔다.

2022년 1월 시그니스서울, 가톨릭신문출판인협회, 가톨릭언론인협의회가 통합해 출범한 가톨릭커뮤니케이션협회는 교황청 승인 기구인 시그니스(SIGNIS)의 한국 지부다. 협회는 월례 미사와 가톨릭 포럼, 신앙 아카데미 등을 운영하고 있으며, 가톨릭 미디어 콘텐츠 대상 시상 등에도 참여하고 있다.
전승훈 기자 raphy@donga.com
