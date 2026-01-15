허가윤 학교폭력 피해 고백 “머리끄덩이 잡힌 채 계속 맞아”

그룹 포미닛 출신 배우 허가윤이 학창 시절 학교 폭력 피해를 겪었던 경험을 처음으로 털어놨다. 연습생 시절 꿈을 지키기 위해 폭력을 감내해야 했던 당시의 선택이 오랜 트라우마로 남았다고 고백했다.
허가윤은 14일 공개된 유튜브 채널 세바시 영상에 출연해 “지금으로 말하면 학교 폭력에 약간 휘말렸던 것 같다”며 조심스럽게 입을 열었다. 그는 “다른 학교 친구가 내 이야기를 안 좋게 하고 다닌다며 싸우자고 찾아왔다”고 당시 상황을 설명했다.
이어 “너무 무서워서 ‘나는 안 싸울 거다. 그냥 나를 때려라. 얼굴만 빼고 때려달라’고 말했다”고 고백했다. 당시 허가윤은 연습생 생활을 하고 있었고 교정 치료도 받고 있어 얼굴에 상처가 남을 경우 활동에 치명적일 수 있다고 판단했다는 것이다.
허가윤은 “머리끄덩이를 잡힌 채로 계속 맞았다”며 “나는 가수가 돼야 하니까 여기서 망하면 안 된다는 생각밖에 없었다. 그래서 맞기만 했다”고 회상했다. 꿈을 포기하지 않기 위한 선택이었지만, 그 대가는 컸다고 했다.
그는 “지금은 웃으면서 이야기할 수 있지만 그 일 이후로 혼자 다니는 것도 무서워졌고, 사람을 쉽게 믿지 못하게 됐다”며 “분명한 트라우마로 남아 있다”고 털어놨다.
허가윤은 2009년 포미닛으로 데뷔해 ‘핫이슈’, ‘이름이 뭐예요’ 등의 히트곡으로 큰 인기를 얻었으며, 2012년 MBC TV 드라마 ‘빛과 그림자’를 통해 배우로도 활동 영역을 넓혔다.
