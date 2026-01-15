홍상수 ‘그녀가 돌아온 날’ 베를린으로…13번째 초청

  • 뉴시스(신문)

글자크기 설정

76회 베를린영화제 파노라마 부문 진출

ⓒ뉴시스
홍상수 감독 새 영화 ‘그녀가 돌아온 날’이 베를린국제영화제에 초청됐다.

홍 감독 34번째 장편영화는 다음 달 열리는 76회 베를린국제영화제 파노라마 부분에 진출했다. 홍 감독 영화가 베를린영화제에서 선보이는 건 이번이 13번째다. 앞서 경쟁 부문에 8차례, 비경쟁 부문에 4차례 초청된 적이 있다. 파노라마 부문은 비경쟁 부문이다. ‘그녀가 돌아온 날’이 진출하면서 홍 감독 영화는 7년 연속 베를린에서 상영된다. 파노라마 섹션에 나간 건 2007년 ‘해변의 여인’ 이후 두 번째다.

홍 감독 영화는 베를린영화제에서 5차례 상을 받기도 했다. 2017년 ‘밤의 해변에서 혼자’가 여자연기상(김민희)을, 2020년 ‘도망친 여자’가 은곰상-감독상을, 2021년 ‘인트로덕션’은 은곰삼-각본상을 품에 안았다. 또 2022년 ‘소설가의 영화’와 2024년 ‘여행자의 필요’는 은곰상-심사위원대상을 받았다.

러닝타임 84분인 ‘그녀가 돌아온 날’은 결혼 후 연기를 쉬었다가 다시 일을 하기 위해 독립영화를 한 편 찍은 배우가 영화 개봉을 앞두고 세 차례 인터뷰를 하게 되고, 인터뷰 후 연기 수업을 받는 이야기를 그렸다.

국내에선 상반기 중에 관객을 만나게 된다.

올해 베를린영화제는 2월12~22일 열린다.

[서울=뉴시스]

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스