메가스터디교육 중등인강 엠베스트, 교과서 맞춤 1학기 내신 강좌 제공

메가스터디교육 중등인강 엠베스트는 예비중1부터 중3 학생을 대상으로 1학기 내신 대비 진도 강좌와 겨울방학 단기 특강을 제공하고 있다. 중학교 입학을 앞둔 학생부터 학년별 내신 관리가 필요한 예비중2·3학생까지, 각 단계에 맞춘 학습 설계가 가능하도록 구성했다.
1학기 내신 대비 강좌는 학교 교과서 출판사를 선택해 실제 수업 진도에 맞춰 선행 학습을 진행할 수 있는 것이 특징이다. 전 학년 전 과목을 다양한 강사진의 강의로 선택 수강할 수 있으며, 수학 과목은 입문·기본·발전·심화 단계로 세분화해 학생 개별 수준에 맞춘 학습이 가능하다.
겨울방학 단기 특강은 예비중 핵심 과정, 중등 필수 개념 정리, 과학 주요 용어 정리 등 방학 중 집중 보완이 필요한 주제를 중심으로 구성됐다. 학기 중 미처 정리하지 못한 개념을 짧은 기간 안에 정돈할 수 있어, 새 학기 학습 부담을 줄이는 데 도움이 된다.
이와 함께 메가스터디교육 엠베스트는 학습 몰입도를 높일 수 있는 다양한 중등인강 학습 앱과 서비스를 운영하고 있다. AI 분석을 기반으로 한 1:1 맞춤 문제 학습 ‘AI 스마트매쓰’를 비롯해 ‘점프수학’, ‘보카 마스터’, ‘스마트 그래머+’, ‘사과 암기 마스터’, ‘개념 암기 마스터’ 등 과목별 부가 학습 앱을 통해 학생들이 자연스럽게 반복 학습과 복습을 병행할 수 있도록 지원한다.
한편, 중등인강 엠베스트는 내신 최상위 회원 누적 20만 1222명(2014년~2025년 2학기 중간고사 기준, 주요 과목 평균 95점 이상, 지필고사 기준)을 기록하며 중등 인강 1위 브랜드의 성과를 이어가고 있다. 7일 무료체험을 통해 메가스터디교육 엠베스트의 전 콘텐츠를 이용해볼 수 있으며, 무료체험 신청 회원에게는 2026 최신 입시 정보가 담긴 ‘중등 교육 지침서’를 증정한다.
댓글 0