삼성물산 패션 “올해 트렌드 선도 아이템은 쿼터 집업”

에잇세컨즈, 빈폴, GLXY 다양한 집업 상품 제안
삼성물산 패션부문은 올해 패션 트렌드를 선도할 첫 번째 아이템으로 ‘쿼터 집업’을 제안했다. ‘쿼터 집업’은 목부터 가슴 상단까지 옷 길이의 4분의 1 정도에 해당하는 지퍼가 달린 니트, 스웨트 셔츠를 뜻한다.
집업 상품은 스포츠웨어나 비즈니스 캐주얼 분야에서 중년 남성들에게 꾸준한 관심을 받아온 아이템이다. 최근에는 국내외에서 성별과 나이에 관계없이 인기를 끌고 있는 것으로 확인된다.
삼성패션연구소에 따르면 지난 가을·겨울부터 집업 상품에 대한 관심이 크게 증가하고 있는 것으로 나타났다. 네이버 데이터랩 분석 결과에서도 지난해 11월부터 쿼터 집업 검색량이 크게 늘어난 것으로 확인됐다.
이는 기존에는 널리 인식되지 않았던 쿼터 집업이라는 용어가 집업에 대한 새로운 기준으로 자리를 잡고 있는 것으로 풀이된다. 해외에서도 쿼터 집업 스타일에 대한 글로벌 셀럽들의 영상과 숏폼 콘텐츠가 화제를 끄는 등 비슷한 흐름이 이어지고 있다.
삼성물산 패션부문은 이른 흐름에 발맞춰 에잇세컨즈, 빈폴, GLXY(갤럭시라이프스타일) 등에서 다양한 집업 상품들을 선보이고 있다. 에잇세컨즈의 ‘니트라이크 하프집업 스웨트 셔츠’는 포근한 질감을 표현한 소재와 세련된 디자인으로 주목받고 있다. ‘기모 반집업 그래픽 스웨트셔츠’, ‘립 하프 집업 풀오버’ 등도 스타일리시한 룩을 연출할 수 있어 인기가 높다.
빈폴멘은 ‘캐주얼 소프트 코튼 빅 쿼터집 풀오버’, ‘베럴비 반집업 니트’ 등 고급스러운 스타일링이 가능한 상품을 선보였다. 빈폴레이디스는 100% 울 소재와 케이블 패턴이 돋보이는 ‘울 케이블 쿼터집 풀오버’를 제안했다.
GLXY는 ‘셔닐 하프집업 티셔츠’, ‘울 혼방 하프집업 스웨터’ 등 캐주얼하면서도 세련된 상품들을 통해 비즈니스 캐주얼과 일상복 모두 활용 가능한 다양한 집업 스타일링을 선보였다.
삼성물산 패션부문 관계자는 “쿼터 집업에 대한 소비자 관심이 해외 뿐만 아니라 국내에서도 확인되고 있다”며 “쿼터 집업, 하프 집업에 다양한 아이템을 매칭하면 트렌디하고 차별화된 스타일링을 연출할 수 있을 것”이라고 말했다.
