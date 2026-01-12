베스트셀러 동화 무대 위로…가족 뮤지컬 ‘푸른 사자 와니니’ 개막

이현 작가의 동명 베스트셀러 동화를 원작으로 한 가족 뮤지컬 ‘푸른 사자 와니니’가 3일 서울 노원예술문화회관에서 개막했다. 한 살 된 암사자 와니니의 모험과 성장 이야기를 그린 원작은 2015년 처음 출간되고 누적 판매 100만 부 이상을 기록했다. 올해 10권으로 마무리될 예정인 동화는 연약한 와니니가 사자답지 않다는 이유로 무리에서 쫓겨났다가 떠돌이 사자 아산테와 잠보를 만나며 자신을 찾아다니는 내용을 그린다.
이러한 ‘푸른 사자 와니니’를 좋아하는 어린이 관객들의 눈높이에 맞춰 동물 인형이 등장하거나, 등장인물이 동물 의상을 입고 안무를 통해 마치 ‘라이언킹’ 뮤지컬처럼 완성도를 높였다. 또 무대 구조물에 영상을 투사해서 배경이 달라지는 것처럼 보이게 하는 프로젝션 매핑을 활용한다. 이 기술을 통해 극의 진행 상황을 설명하는 애니메이션을 곁들여 어린이 관객들의 몰입도를 높였다.
또 600여 석의 중규모 공연장인 무대는 3층 구조로 설계됐다. 지도자 마디바가 가장 높은 층을 지키며, 추방된 와니니는 1층 공간에서 생존을 배운다. 2층은 동물들이 서로 교차하는 공간이다. 진영섭 연출은 “뮤지컬 ‘라이언 킹’이 수사자의 권력 계승을 중심에 둔다면, ‘푸른 사자 와니니’는 암사자가 무리에서 자라나는 성장 드라마”라고 설명했다. 뮤지컬 ‘김종욱 찾기’와 ‘오! 당신이 잠든 사이’에 이어 이 작품을 맡은 작곡가 김혜성은 “우리에게 틀린 삶은 없고 단지 본인의 계절이 오지 않았을 뿐이라는 메시지를 전하고 싶었다”며 “나의 계절이 오면 약점이 강점이 될 수 있다”고 말했다.
이 작품을 비롯해 공연예술창작산실 올해의 신작(창작산실) 2026년 시즌이 연극 뮤지컬 무용 등 6개 장르에서 총 34개 작품을 대학로 일대에서 선보일 예정이다. 뇌과학과 가상현실을 접목하고 공상과학(SF)적 상상력을 드러낸 ‘풀(Pool)’ 같은 연극이 있고, 뮤지컬에는 제임스 딘 이야기를 다룬 ‘제임스 바리언 딘’이 있다. 판소리 ‘적벽가’를 모티프 삼아 포스트록 그룹 잠비나이와 협업으로 만든 작품 ‘적벽’도 관객을 만난다.
