김흥국 “정치, 지금은 아주 끝냈고 관심 없어…저는 가수고 방송인”

22일 김흥국의 유튜브 채널 ‘김흥국 들이대TV’에는 ‘김흥국, 솔직한 심경을 털어놓다’라는 제목의 영상이 게시됐다.
영상 속에서 김흥국은 “요즘 방송이고 행사고 전혀 없어서 유튜브를 열심히 열심히 하고 있다, 매일 또 틱톡 라이브하고 있다”라며 “좋은 모습으로 여러분들한테 사랑받고 싶다”라고 근황을 전했다.
이어 “저에 대한 안 좋은 시선을 안다”라며 “(좋은 시선은) 이제 바닥이라고 봐야 하는데, 이걸 어떻게 회복할 건가 나름대로 고민을 많이 한다”라고 말했다.
김흥국은 그러면서 “요즘 진짜 저에 대한 시선이 차갑다”라며 “좌우지간 더 열심히 반성하고 새로운 사람으로 태어나길 위해서 많은 고민을 하고 있다”라며 “여러분이 좋게 봐주는 그날까지 인생 제대로 살겠다”라고 얘기했다.
김흥국은 정치와 관련한 이야기도 꺼냈다. 그는 “저는 정치 잘 모른다”라며 “(정치에) 목을 매달 정도의 정치꾼이 아니다”라고 얘기했다.
이어 정치계와 인연을 맺게 된 때에 대해 김흥국은 “제가 이제가 축구를 좋아하고 ‘호랑나비’ 때 잘 나갔다, 그러다 MJ(정몽준)라는 분이 2002월드컴 4강 신화 난리 났지 않나, 그때 대통령 선거에 나선다고 나를 지리산으로 데려가더라”라고 말했다. 그러면서 “(정몽준이) ‘대선에 나가게 되면 날 도와줄 거냐?’고 해서 시작한 게 25년이 걸렸다”라고 했다.
김흥국은 그러면서 “지금은 정치 안 하는 게 아니라 아주 끝을 냈고 정치에 대해서 관심도 없다”라며 “단지 대한민국이 잘되고 잘 살아야 한다는 것만 변함이 없다”라고 말했다.
마지막으로 김흥국은 “(다들) 정계 은퇴, 방송복귀라고 하는데 저는 배지를 단 사람이 아니고 그저 상향이 맞아서 서로 도와달라고 해서 지지하고 하다 보니깐 정치색이 너무 강해진 거다”라며 “저는 가수고 방송인이다, 다시 본업으로 돌아가는 게 맞다고 생각한다”라고 얘기했다.
이어 김흥국은 “내년에 2026년 선거가 있는데 저한테 연락하지 말라”라며 “저도 먹고살아야 한다, 친하게 지냈던 인연 이제 끊고 싶다”라고 밝혀 눈길을 끌었다.
