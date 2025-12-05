‘나’를 켜는 별을 기다리며…

LG와 함께하는 제20회 서울국제음악콩쿠르
“수예가 아홉 살이었을 때, 저에게 질문을 했어요. ‘이렇게 하면 안 될까요? 이건 어때요?’ 하면서. 그 나이에 흔한 일은 아니거든요.”
글로벌 유망주 지도 ‘울프 발린’ 심사위원
연주자 기량 높아져 평가 까다로워… 예선심사, 끝까지 봐야 알수 있을듯
작곡가와 음악을 이해하는 그런 연주자를 만나길 기대
올해 핀란드 ‘장 시벨리우스 국제 콩쿠르’에서 우승한 제자 박수예(25)의 첫인상을 묻자 울프 발린 교수의 눈이 반짝였다. 스웨덴 출신 바이올리니스트이자 독일 베를린 한스아이슬러 국립음대 교수, 오스트리아 빈 국립음악예술대 객원교수인 발린은 23세 때부터 학생들을 가르치기 시작해 42년 동안 많은 세계 유망주를 지도하고 있다.
박수예는 아홉 살 때 발린 교수에게 발탁돼 베를린에서 공부하며 앨범 발표부터 콩쿠르 우승까지 차근차근 커리어를 밟아 나가고 있다. 십수 년 전 한국에서 온 어린 연주자의 가능성을 어떻게 알아보았을까.
“어떤 사람의 잠재력은 느낌으로 다가오기에 설명하기 어렵죠. 하지만 그 질문을 받으니 수예가 공손하게 물어보던 모습이 떠오릅니다. 어린 소녀였는데도 강한 개성과 열린 마음과 왕성한 호기심이 돋보였어요. 수예와 정말 많은 수업을 했지만 어려웠던 기억이 없을 정도로, 영리함과 노력을 갖춘 톱클래스 연주자입니다.”
발린 교수는 올해 바이올린 부문으로 열리는 ‘LG와 함께하는 제20회 서울국제음악콩쿠르’에 심사위원으로 참여하고 있다. 2일 서울 중구의 한 호텔에서 만난 그는 예선 2일 차까지 심사를 마친 상태였다. 지금까지의 인상을 묻자 “끝까지 봐야 알 수 있겠다”고 신중하게 답하면서도 참가자들의 기량을 칭찬했다.
“요즘 콩쿠르는 연주자들의 평균 기량이 매우 높아졌어요. 점점 심사하기가 까다로워지고 있지요. 그럼에도 언제나 ‘톱클래스’는 극소수입니다. 그런 연주자를 만나기를 기대하고 있습니다.”
발린 교수는 이번 콩쿠르의 흥미로운 포인트로 1차 예선에서 연주자들이 모차르트 소나타를 연주한 것을 꼽기도 했다.
“20세기 피아니스트 아르투어 슈나벨이 ‘모차르트는 아이들이 연주하기엔 너무 쉽고, 어른이 연주하기엔 너무 어렵다’고 했어요. 모차르트 음악은 ‘디테일에 대한 사랑’이 있어야 하는데, 사람은 나이가 들수록 작은 것을 간과하잖아요. 작고 평범한 것도 놓치지 않고 연주할 수 있느냐, 또 솔로곡이 아니니 피아노와 잘 협주할 수 있느냐가 관건이죠.”
발린 교수가 심사에서 가장 중요하게 보는 대목은 뭘까. 결국은 차이를 가르는 건 “개성”이라고 했다. 요즘은 유튜브 등을 통해 좋은 연주와 정보를 접할 수 있다. 이에 평균적으로 실력은 높아졌지만, 세계적으로 연주들이 비슷해지는 경향이 있다고 한다.
“저는 베를린에서 세계에서 온 여러 학생들을 만납니다. 그들은 다른 문화에 적응하느라 어려움을 겪지만, 꼭 지켰으면 하는 건 자신의 ‘뿌리’입니다. 1960, 70년대 세계적인 바이올린 연주자 15명을 떠올려보면, 각자의 연주 스타일이 모두 달랐거든요.”
이를 위해서는 연주자들이 기교만 열심히 연습하는 게 아니라 작곡가를 이해할 줄 알아야 한다. “그가 살았던 시대와 사회, 정치 배경을 이해하려는 노력도 필요하다”고 당부했다.
“나를 위해 음악을 움직이는 게 아니라 작곡가와 음악을 앞에 세우고 내가 뒤에 서는 것. 그 안에서 움직이며 큰 힘을 만들어 내는 연주자가 정상에 오를 수 있습니다. 그런 연주자를 만나게 되기를 기대하며 남은 심사에 임하겠습니다.”
‘LG와 함께하는 제20회 서울국제음악콩쿠르’는 7, 8일 서울교육대 종합문화관에서 열리는 준결선에 이어 10일 서울 예술의전당 콘서트홀 결선 경연으로 마무리된다. 준결선 1만 원, 결선 전석 2만 원.
김민 기자 kimmin@donga.com
