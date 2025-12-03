올해 유튜브 휩쓴 ‘케데헌’…유튜브, 2025 연말 결산 리스트 발표

넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 올 한 해 한국 유튜브의 인기 주제와 최고 인기곡, 최고 쇼츠 인기곡 등 분야를 휩쓴 것으로 나타났다. 3일 유튜브는 ‘2025 연말 결산 리스트’를 발표하며 한국 유튜브에서 가장 많은 관심을 받은 인기 주제와 최고 인기곡, 쇼츠 최고 인기곡, 최고 인기 크리에이터를 공개했다.
유튜브에 따르면 올해 인기 주제 리스트에는 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 ‘폭싹 속았수다’, ‘오징어게임’ 등이 이름을 올렸다. 특히 오징어게임과 케이팝 데몬 헌터스는 한국뿐만 아니라 조사 대상국 대부분의 인기 주제 리스트에 오른 것으로 나타났다. 유튜브는 “국내외 팬들이 유튜브를 통해 K-콘텐츠를 활발하게 제작하고 소비했음을 보여준다”고 설명했다. 이밖에 ‘로블록스’, ‘마비노기 모바일’ 등 게임과, ‘올데이프로젝트’, ‘하츠투하츠’ 등 2025년에 데뷔한 아이돌 그룹도 인기 주제에 이름을 올렸다.
2025년에 발매됐거나 전년 대비 유의미한 성적을 보인 곡들을 대상으로 선정한 한국 유튜브 최고 인기곡에서도 케이팝 데몬 헌터스의 존재감은 두드러졌다. 케이팝 데몬 헌터스의 ‘골든’과 ‘소다팝’, ‘유어 아이돌’ 등 세 곡이 각각 1위, 3위, 10위에 선정됐다. 특히 소다팝과 골든은 각각 쇼츠 최고 인기곡 순위에서도 1위, 2위를 차지했다.
최고 인기 크리에이터로는 종합격투기 선수 추성훈과 코미디언 이수지, 안성재 셰프 등이 선정됐다. 인공지능(AI)으로 생성한 햄스터 캐릭터를 통해 현실적인 회사생활을 그려 구독자들의 공감을 받은 ‘정서불안 김햄찌’ 채널도 인기 크리에이터 7위에 올랐다. 최고 인기 크리에이터 순위는 2025년에 획득한 국내 구독자 수를 기준으로 하며 아티스트와 미디어회사, 아동용 콘텐츠 채널은 제외됐다.
댓글 0