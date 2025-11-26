일제 침략 놓고 “韓日 싸웠다”…배우 송진우 발언 시끌

배우 송진우가 역사 왜곡 발언으로 뭇매를 맞고 있다. 일본 여성과 결혼한 그는 아이가 부모의 국적 때문에 주위로부터 혐오감이 생길 것을 우려해 역사적 사실은 정확하게 이해시키고 있다는 상황을 밝혔다. 하지만 이 과정에서 한일 관계를 “옛날에 둘이 싸웠어”라고 표현해 논란이 일은 것이다.
25일 유튜브 채널 ‘354 삼오사’에는 송진우가 출연해 국제 결혼에 대한 이야기를 나눴다. 송진우는 이 자리에서 “나는 와이프가 일본 사람인데 애들이 학교에 가면 역사를 배우지 않느냐”며 주위에서 역사를 배운 한일 혼혈아에 대한 이야기를 꺼냈다. 그는 “어떤 애들은 돌 맞기도 하고, ‘일본사람’ 하고 돌을 던졌다더라”며 “(아이에게) ‘아빠는 한국사람이고 엄마는 일본사람이다. 우미(딸 이름)는 일본사람이기도 하고 한국사람이기도 해’라고 자기의 정체성을 확실히 해줬다”고 했다.
이어 “이런 사례가 있으니까 와이프 입장에서도 걱정이 된다. 애들이 해코지하지 않을까 하는 게 있다”고 했다. 하지만 이때 일제강점기를 겨냥한 듯 “‘옛날에 근데 둘이 싸웠다’ 이런 것을 미리 좀 알려주고 있다”며 “‘옛날에 싸웠는데 지금은 아니야’ ‘나중에 뭐 이런 걸 배울 거야’”라고 말했다. 또 “선생님들이나 어른들의 케어가 중요한 것 같다. 그런 일이 안 벌어지게끔 선생님의 케어나 말 한마디나 이런 게 필요할 것 같다”며 “주변에 학교 그만두고 홈스쿨하는 친구도 있다”고 했다.
영상이 공개된 후 구독자들은 송진우의 ‘싸웠다’는 표현에 불편함을 드러냈다. 이들은 “침략국 미화시키네” “일제강점기가 어떻게 양국이 싸운 것이냐” 등 비판했다. 논란이 이어지자 유튜브 제작진은 영상을 비공개 처리한 뒤 “일본의 침략이라는 역사적 사실을 축소하거나 왜곡하려는 의도는 전혀 없었다. 편집 흐름상 단순 분쟁처럼 들릴 수 있는 뉘앙스로 전달된 것”이라며 “잘못된 편집으로 본래 취지가 충분히 전달되지 못했다. 제작진은 깊은 책임감과 함께 반성하고 사과드린다”고 전했다.