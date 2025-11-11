메리오케스트라·콰이어, 시민과 함께한 ‘2025 아트인서울 참여 예술제’ 성료

문화예술법인 메리(대표 박주영)가 주최, 주관하고 서울특별시가 후원하는 ‘2025 아트인서울 참여 예술제’가 지난 달 25일 서울어린이대공원에서 성황리에 막을 내렸다.
‘아트인서울 참여 예술제’는 도심 속 일상 공간으로 찾아가는 문화예술공연과 시민 참여형 이벤트를 결합해, 시민들이 주체가 되어 즐기는 참여형 문화예술 축제다. 시민 누구나 일상 속에서 누릴 수 있는 예술의 행복을 전하고자 기획된 이날 행사에는 지역 주민과 가족 단위 관람객, 유관 기관 관계자 등 1,000여 명이 공연과 체험 부스에 참여해 자리를 빛냈다.
이번 행사는 시에서 주관하는 민간축제 지원 및 육성 보조사업인 ‘서울특별시 민간축제 지원사업’에 선정돼, 시민과 함께 만드는 음악을 테마로 한 공연과 이벤트로 다채롭게 꾸려졌다.
행사는 김상희 서울특별시 광진구의회 의원의 개회선언을 시작으로 △참여 예술제 본공연 1·2·3부 △폐회선언 △기념 촬영 순으로 진행됐다. 본공연에는 메리 산하 아마추어 관현악단 ‘메리오케스트라’, 합창단 ‘메리콰이어’ 소속 2060세대 생활예술인 120여 명이 연주자로 참여해 무대를 꾸몄다.
1부에서는 ‘선율로 그리는 예술의 향연’을 주제로 오케스트라의 연주를 통해 클래식, K-POP 등 다채로운 장르를 표현하며, 시민들과 함께 축제의 문을 열었다. 이어진 2부에서는 시민 관객이 직접 오케스트라와 콰이어의 무대를 지휘하며 함께 즐길 수 있는 ‘지휘이벤트’를 진행해, 시민과 함께 만드는 예술의 순간을 실현했다. 마지막 3부에서는 오케스트라와 콰이어의 하모니가 어우러지는 레퍼토리로 피날레를 장식해 환호를 자아냈다.
무대 인근에서는 음악과 악기를 탐구하는 ‘악기탐험대’를 주제로 다양한 체험 부스와 스탬프 투어가 진행됐다. 바이올린, 첼로 등 오케스트라 구성 악기를 직접 연주하고 체험해 볼 수 있는 △딩동! 소리공작소, 간단한 악기와 악기 키링 등을 제작할 수 있는 △뚝딱! 악기공작소 등으로 누구나 쉽고 즐겁게 음악을 체험할 수 있는 장을 만들었다.
행사에 참여한 한 시민은 “평소 접하기 힘들었던 악기로 색다른 체험을 할 수 있었고, 연령대 관계없이 즐길 수 있는 공연 프로그램 구성이 좋았다. 자주 이런 축제가 있었으면 좋겠다.”고 말했다.
메리 박주영 대표는 “이번 축제에 참여해 주신 모두가 음악을 통해 어우러지는 시간을 보내셨기를 바란다”며 “앞으로도 누구나 예술가가 될 수 있는 하루를 시민에게 선사하기 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.
