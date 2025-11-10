T1, 롤드컵 최초 3연패 금자탑…페이커 “8년전 아쉬움 날렸다”

세계 최대 e스포츠 행사인 리그오브레전드(LoL·롤) 월드 챔피언십(월즈)에서 T1이 사상 첫 ‘쓰리핏’(3연패)이라는 금자탑을 세웠다. 2017년 쓰리핏 도전에 좌절하며 눈물을 흘렸던 ‘페이커’ 이상혁(29)은 8년 만에 웃는 모습으로 트로피 ‘소환사의 컵’을 들었다.
T1은 9일 중국 청두 동안호 스포츠파크 다목적체육관에서 열린 2025 월즈 결승전에서 KT 롤스터를 3대 2로 꺾고 통산 여섯 번째 우승을 차지했다. 이 대회는 축구의 월드컵에 빗대 ‘롤드컵’이라는 별칭으로도 불린다.
미국 라이엇게임즈가 만든 온라인 게임 ‘롤’은 5명씩 한 팀을 이뤄 171개 챔피언(캐릭터) 중 하나씩을 선택해 상대 팀 넥서스(본진)를 파괴하면 승리한다.
오랜 통신사 라이벌 답게 경기는 팽팽한 접전이었다. T1은 3세트까지 1대 2로 끌려가며 위기에 몰렸다가 4세트에서 균형을 되찾았다. 페이커의 안정적인 미드 운영, ‘오너’ 문현준의 정글 존재감, ‘케리아’ 류민석의 지원 능력이 돋보였다. 마지막 5세트에서 T1은 초반부터 벌어진 격차를 기반으로 중반 이후 집단 교전(한타)에서 대승하며 우승을 거머쥐었다. 한타에서 ‘구마유시’ 이민형의 미스 포츈이 결정적인 활약을 펼쳤다.
T1의 모든 우승 순간에는 이상혁이 있었다. 이상혁은 2013년 17세 나이로 프로게이머계에 도전장을 내민 뒤 바로 롤드컵을 제패했고 10여 년 동안 세계 최고 자리를 지켰다. e스포츠계에서 ‘살아 있는 전설’로 불린다. 최근 방한한 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)도 ‘지포스 게이머 페스티벌’ 무대에서 이상혁의 영상 편지가 재생되자 “페이커”를 연호하며 “한국의 e스포츠, 피시방, 게이머들이 지금의 엔비디아를 있게 했다”고 찬사를 보냈다.
이번 결승이 끝난 후 열린 미디어데이에서 이상혁은 “오늘은 단순히 승패가 아니라 팀 전체가 경기를 즐기며 집중했다는 점이 가장 의미 있었다”며 “이것이 이번 우승의 가장 큰 원동력”이라고 소감을 밝혔다.
그는 “오늘 경기장에 오르면서 2017년이 잠깐 떠올랐다. 하지만 그때와는 달리 승패보다는 경기에 집중할 수 있었다”며 “그만큼 스스로 많이 성장했다고 느꼈다. 이젠 당시의 아픈 기억도 거의 남지 않았다. 그런 경험들이 결국 내게 도움이 된 것 같다”고 말했다.
결승전 최고의 경기력을 펼친 선수에게 수여하는 ‘파이널 MVP’를 차지한 이민형은 “올해는 힘든 한 해였다. 팬들의 응원이 없었으면 견디기 힘들었을 것”이라며 “끝까지 응원해 준 팬들, 지인들, 가족들, 팀원들에게 감사하다”고 전했다.
‘도란’ 최현준은 올해 T1 이적 후 참가한 첫 월즈에서 우승 트로피를 처음 들어 올렸다. 최현준은 이날 결승 5세트에서 안정적인 라인전을 펼치며 팀의 우승에 힘을 보탰다.
이재명 대통령은 T1의 3연패에 축하를 건넸다. 이 대통령은 10일 페이스북을 통해 “e스포츠 역사에 길이 남을 쾌거”라며 “세계 무대에서 대한민국의 이름을 빛내며 e스포츠 강국의 저력을 다시 한번 입증했다. 참으로 자랑스럽다”고 밝혔다.
이어 “앞으로도 우리 선수들이 마음껏 꿈을 펼치고 열정을 이어갈 수 있도록 e스포츠를 비롯한 문화산업 발전을 적극 뒷받침하겠다”며 “T1의 위대한 질주에 경의를 표하며, 새로운 역사와 전설을 써 내려갈 선수 여러분을 힘차게 응원한다”고 했다.
아울러 “아쉽게 준우승에 머물렀지만, 마지막 5세트까지 멋진 승부를 보여준 KT 롤스터 선수단에게도 뜨거운 박수를 보낸다”고 덧붙였다.
