천명훈 생활고 고백 “고가 자전거에 옷까지 다 팔았다”

그룹 NRG 출신 가수 천명훈이 방송에서 생활고를 겪었던 사실을 고백했다.
5일 오후 방송된 채널A 예능 프로그램 ‘요즘 남자 라이프-신랑수업’에서는 천명훈이 ‘미스 차이나’ 출신 소월과 팔당 자전거길에서 데이트를 즐기는 모습이 공개됐다.
이날 천명훈은 “제가 제일 밀고 있는 ‘팔당 라이딩 데이트’를 준비했다. 이번 데이트가 끝나면 사랑의 퍼센티지(%)가 올라갈 것”이라고 자신했다.
이어 몸에 딱 붙는 바이크 팬츠와 점퍼를 입고 등장한 천명훈은 소월에게 자전거를 자랑했다.
그는 “이거 오빠 거다. 원래 1000만원짜리 타고 다녔는데, 다운그레이드해서 그냥 제일 싼 거 50만원짜리 타고 다닌다”고 말했다.
스튜디오에서 이를 지켜보던 이승철은 “1000만원짜리 자전거를 팔았냐”고 물었다.
천명훈은 “팔았다. 생활고를 겪어서 옷이고 뭐고 싹 다 팔았다”며 “(요즘은 상황이) 좀 회복되고 있다”고 답했다.
이에 이승철은 “(예비) 처가가 좀 살지 않나”며 소월의 집안을 언급했고, 문세윤은 “(결혼까지) 달려라. 후니”라며 천명훈을 응원했다.
한편 천명훈은 1997년 그룹 NRG로 데뷔해 ‘할 수 있어’, ‘히트 송(Hit Song)’, ‘대한건아 만세’ 등 다수의 히트곡으로 큰 사랑을 받았다. 이후 예능과 방송 활동을 병행하며 꾸준히 활약하고 있다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0