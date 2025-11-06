금보라 “재혼한 남편, 내가 먼저 고백·혼인신고까지 내가” 솔직 고백

‘옥탑방의 문제아들’ 6일 방송
배우 금보라가 현재 남편과의 연애담과 재혼 과정을 솔직하게 털어놨다.
6일 오후 8시 30분 방송되는 KBS 2TV 예능 프로그램 ‘옥탑방의 문제아들’에서는 일일드라마 ‘마리와 별난 아빠들’의 주역 정애리와 금보라가 출연해 MC들과 함께 퀴즈를 풀며 다양한 이야기를 나눈다.
최근 녹화에서 금보라는 현재 남편과의 연애담부터 재혼까지의 일화를 가감 없이 풀어놨다. 지인의 식당에서 우연히 만난 남편에게 첫눈에 반했다는 금보라는 남편에게 주저 없이 호감을 표한 것은 물론, 스킨십부터 해외여행까지 먼저 리드했다고 밝혔다.
혼인신고 역시 금보라가 먼저 제안했다고 밝혔다. 그는 남편의 호적 및 이름 이슈로 혼인신고를 하려면 남편의 개명 절차가 우선적으로 필요했고, 이에 자신의 이혼을 도와줬던 변호사의 자문까지 받아 무사히 혼인신고를 처리할 수 있었다고 했다.
또 금보라는 “이혼이 고민되는 부부는 꼭 이탈리아 베네치아에 다녀와야 한다”고 조언해 출연진의 이목을 집중시켰다. 그는 “베네치아의 풍경 속에서 관계를 다시 바라보면, 서로를 이해하는 마음이 생긴다”며 자신의 경험담을 전했다.
이날 방송에서는 금보라와 정애리가 배우 생활과 인생의 전환점을 돌아보며 진솔한 이야기를 나눌 예정이다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
