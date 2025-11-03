제9회 동아뮤지컬콩쿠르 대상에 오윤정…“배운지 9개월, 믿기지 않아”

“믿기지 않아서 몇 번이고 볼을 꼬집어봤어요. 뮤지컬을 배운지 이제 9개월 된 제가 대상을 탈 줄은 정말 몰랐거든요.”
3일 서울 관악문화재단 관악아트홀에서 열린 제9회 동아뮤지컬콩쿠르 시상식에서 대상을 수상한 오윤정 양(15·귀일중 3학년)는 환한 미소를 지으며 기쁨을 감추지 못했다. 이날 본선 무대에서 중등부로 출전해 뮤지컬 ‘지킬 앤 하이드’의 ‘A New Life’를 부른 오 양은 “앞으로 더 노력해 누구에게나 믿음을 줄 수 있는 뮤지컬 배우가 되고 싶다”며 당찬 포부를 밝혔다.
동아뮤지컬콩쿠르는 지난해부터 전체 부문 금상 수상자 중 한 명을 대상으로 선정해 상금 300만 원을 수여하고 있다. 초등, 중등, 고등, 대학·일반부까지 모두 337명이 참가한 이번 콩쿠르는 35명이 본선에 진출했다.
대학·일반부 금상은 뮤지컬 ‘시스터 액트’의 ‘The Life I Never Led’를 부른 이예원 씨(19·홍익대 1학년)가 차지했다. 초등부 금상은 뮤지컬 ‘마틸다’의 ‘Naughty’를 부른 이여주 양(7·광주광명초 1학년)과 뮤지컬 ‘서편제’의 ‘원망’을 부른 김소윤 양(12·안진초 6학년)이 공동으로 받았다.
시상식에 앞서 본선 진출자들이 준비한 축하 공연도 열렸다. 참가자들은 뮤지컬 ‘이상한 엄마’의 넘버 ‘우리 엄마는’과 뮤지컬 ‘디어 에반 핸슨’의 ‘You Will Be Found’를 불렀다.
수상자들에게는 뮤지컬 기량을 갈고 닦을 수 있는 특전도 주어진다. 김문정 음악감독이 대학·일반부 참가자 중 한 명을 직접 선정해 장학금 100만 원과 일대일 레슨을 제공하는 ‘김문정 특별상’, 할리퀸크리에이션즈가 초등부 수상자에게 수여하는 ‘할리퀸크리에이션즈 장학금’, 성대관리전문병원인 보아스이비인후과의 ‘보아스 특별상’ 등이 있다. 김문정 특별상은 대학·일반부 은상을 수상한 전상준 씨(20·백석예술대 1학년)에게 돌아갔다.
본선 심사는 박민선 스튜디오선데이 대표, 이지영 신시컴퍼니 연출가, 이희숙 한세대 공연예술과 교수, 박민성 배우, 이유리 서울예대 예술경영전공 교수 등이 맡았다. 이유리 교수는 “K컬처를 이끌어나갈 젊은 인재들의 가능성을 뮤지컬 분야에서도 확인할 수 있었던 자리”라며 “특히 초·중등부 참가자들이 어린 나이에도 표현과 해석력이 정말 뛰어났다”고 평했다.
본선 채점표와 참가자들에 대한 개별 심사평은 동아뮤지컬콩쿠르 홈페이지(www.donga.com/concours/musical)에 이번 주중 게시될 예정이다.
댓글 0