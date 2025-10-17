로봇 손주가 찾아왔다…AI가 채운 노년의 외로움 [동아닷컴 금주의 신간]

◇ 어느 날, 말 많은 로봇이 집에 왔는데 / AI와 돌봄을 잇는 연구회 지음 / 256쪽·1만9800원·헤이북스
대화하고 마음을 나눌 사람이 부족한 이들에게 AI 돌봄 인형이 찾아왔다. 초고령 사회에 진입해 독거노인 200만 명이 넘은 대한민국. 로봇은 말 한마디가 그리웠던 사람들, 마음과 사랑이 부족한 사람들에게 새로운 하루의 리듬을 만들어 준다. 손주처럼 종알거리며 하루 종일 말을 건네자 어르신들의 하루가 달라졌다. 로봇은 감정을 쌓지 않고 항상 일정한 반응을 보인다. 하지만 이용자의 기대가 낮아 “기특하다”, “챙겨준다” 같은 정서적 반응이 나타난다. 대화 부족으로 우울감을 느끼는 사람에게 AI가 어떻게 마음을 채워줄까? 책은 돌봄의 손길이 미처 닿지 못한 영역까지, 말과 마음, 사랑이 부족하지 않도록 노년의 삶을 섬세하게 보듬어 주는 인공지능 돌봄 로봇을 소개한다.
◇ IT 트렌드 2026/ 김지현 지음 / 336쪽·2만 원·크레타
2026년 IT 기술의 흐름을 가장 먼저 짚어보고 싶다면 이 책이 좋은 나침반이 될 수 있다. 『IT 트렌드 2026』은 1996년부터 IT 분야에서 글을 써온 테크 라이터 김지현이 집필한 책으로, 기술 변화뿐 아니라 그에 따른 개인과 국가의 전략까지 아우른다. 저자는 ‘AI 에이전트 시대의 개막’과 ‘메타버스의 부활’을 핵심 키워드로 제시한다. 특히 AI는 더 이상 단순한 도구가 아닌 ‘일하는 존재’로 기능하며, 인간을 대신해 움직이는 인터페이스로 자리 잡을 것이라 전망한다. 이는 일상과 산업 전반에 걸쳐 구조적 변화를 이끌 요소다. 책은 기술 배경지식이 부족한 독자도 이해할 수 있도록 개념과 용어를 친절히 설명하며, 미·중 AI 패권 경쟁 속 대한민국이 취할 현실적인 전략도 짚는다. 10가지 질문으로 구성된 부록은 실생활과 사회 전반에서 기술을 어떻게 받아들이고 해석할지 돕는다. 실용성과 통찰을 겸비한 IT 트렌드 입문서다.
◇ 그래서 스테이블코인이 뭔데? / 권용진·권수경 지음 / 300쪽·1만9800원·어포인트
이 책은 기술적 개념을 넘어 스테이블코인이 일상에 뿌리내린 미래를 구체적이고 생생하게 그려내는 책이다. 저자는 뱅크오브아메리카에서 AI 알고리즘을 개발하고, 페이팔 스테이블코인 출시를 주도한 쿼트 출신 전문가로, 스테이블코인의 본질과 가능성을 쉽고 설득력 있게 풀어낸다. 정부나 은행의 통제로 자산 접근이 막힐 수 있는 상황에서 스테이블코인은 외부 간섭 없이 보유할 수 있는 온전한 개인 자산으로 기능할 수 있음을 강조한다. 또한 계좌가 없는 이들도 스마트폰 하나로 금융에 접근할 수 있는 탈중앙화 금융의 가능성을 제시한다. 무조건적인 기술 찬양도, 회의적인 비판도 아니다. AI 시대를 살아가는 개인에게 스테이블코인이 왜 중요한지, 앞으로의 경제 지형 속에서 어떤 전략이 필요한지를 명확하고 현실감 있게 설명한다. ◇그들은 왜 최후의 승자가 되지 못했나2 / 한순구 지음/ 376쪽·2만1000원·삼성글로벌리서치
연세대 경제학부 교수인 저자가 전공인 게임이론과 역사를 접목해 내놓은 ‘게임이론으로 읽는 역사’ 2탄. 전작이 13개의 역사적 사건을 복기하며 중요 인물들의 실패 원인을 짚어냈다면 이번 책은 26개의 사건을 다루면서 동서고금의 역사적 리더들이 고독한 결단의 순간을 맞이해 어떤 선택을 했는지, 그 선택이 어떻게 운명을 갈랐는지를 설명한다. 많은 이들이 동경하는 삼국지의 도원결의는 ‘담합’에 해당하며 유비가 어느 순간 관우 장비와의 ‘의리’를 접고 인재 등용의 경쟁 시스템을 도입했어야 한다고 주장한다. 일본을 통일한 도쿠가와 이에야스는 상황에 따라 누구보다 조심스러웠다가 누구보다 과감했던 인물로 평가된다. 위험에 대한 유연한 태도는 불확실성이 높은 시대에 조직을 이끌어야 하는 현대 리더에게 필요한 리더십을 제공한다는 것이다.
댓글 0