퀘스투어 운영사 메타비, 7개 언어 지원 ‘다국어 스탬프투어 플랫폼’ 출시

모바일 체험형 관광 플랫폼 ‘퀘스투어(Questour)’를 운영하는 ㈜메타비가 영어, 일본어, 중국어 등 7개 언어를 지원하는 다국어 스탬프투어 서비스를 공식 출시했다.
이번 서비스로 외국인 여행자도 스마트폰만으로 한국 관광지 곳곳의 미션형 여행을 즐길 수 있게 됐다.
메타비는 이번 다국어 버전을 통해 기존 스탬프투어 개념을 ‘탐험 여권(Adventure Passport)’ 형태로 발전시켰다. 사용자는 별도 앱 설치 없이 QR코드를 스캔해 관광지별 미션을 수행하고, 성공 시 디지털 스탬프와 보상 배지를 획득한다. 모든 미션을 완수하면 ‘익스플로러 패스포트(Explorer Passport)’가 완성되며, 완주자는 지역 제휴 쿠폰이나 NFT형 기념 스탬프를 받을 수 있다.
시스템은 한국어, 영어, 일본어, 중국어(간체) 등 7개 언어를 자동 인식하며, 관광객의 위치와 언어에 맞는 미션을 제공한다.
메타비 관계자는 “관광·게임·데이터가 결합된 차세대 K-관광 서비스”라고 설명했다.
서비스는 현재 서울 북촌·광화문·인사동 일대에서 시범 운영 중이며, 향후 부산 전 통시장·전주 한옥마을·제주 올레길 등 외국인 방문이 많은 지역으로 확대된다. 참가자가 수행한 미션 데이터는 지자체의 관광 활성화 정책 수립 자료로도 활용될 예정이다.
메타비 이상열 대표는 “외국인 관광객에게 한국의 여행지를 단순히 ‘보는 곳’이 아닌 직접 체험하고 인증하는 모험의 무대로 만들고 싶었다”며 “이번 다국어 서비스는 한국의 지역 관광을 세계 여행자와 연결하는 첫 시도”라고 밝혔다.
관광업계는 이번 퀘스투어의 다국어 서비스가 ‘보는 관광에서 참여형 관광으로의 전환점’이 될 것으로 평가하고 있다. 코로나19 이후 외국인 여행자의 관심이 ‘사진 중심 관광’에서 체험·인증·보상형 콘텐츠로 이동하고 있기 때문이다.
퀘스투어는 현재 전국 60여 지역에서 스탬프투어 및 야외 미션게임을 운영 중이며, 향후 전국의 지자체와 공공기관과 협력해 ‘K-Quest Passport’ 글로벌 캠페인을 추진할 계획이다.
또한 이상열 대표는 “퀘스투어는 기술이 아니라 여행자와 지역이 함께 스토리를 만들어가는 참여형 관광 플랫폼”이라며, “한국의 체험 관광이 글로벌 무대에서 ‘게임처럼 즐겨지는 K-관광’으로 자리잡길 기대한다”고 덧붙였다.
댓글 0