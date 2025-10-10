아이리제, 두 번째 싱글 ‘LOVE GAME’으로 컴백

패러블엔터테인먼트 소속 버추얼 아이돌 그룹 아이리제(IRISÉ)가 오는 12일 오후 6시 두 번째 싱글 ‘LOVE GAME’으로 컴백한다.
데뷔 싱글 ‘날개(Wings)’와 첫 미니 앨범 ‘이리디센트’로 무지개처럼 다채로운 음악 색을 선보인 아이리제는 이번 싱글에서 게임적 세계관을 담아 새로운 매력을 선보인다.
‘LOVE GAME’은 리듬게임을 하듯 박자를 타고 흘러가는 곡으로, “공략이 어려운 너란 게임”이라는 가사처럼 사랑을 향한 설렘과 도전을 유쾌한 사운드로 풀어냈다. 듣는 이도 저절로 몸을 움직이게 만드는 경쾌한 매력이 돋보인다.
아이리제는 싱글 발매에 앞서 컴백 쇼케이스 ‘IRISÉ SHOWCASE: UNVEIL’을 개최한다. 이번 쇼케이스에서는 신곡 ‘LOVE GAME’뿐만 아니라 아이리제가 발매한 모든 곡의 무대를 준비하여, 아이리제만의 다채로운 퍼포먼스를 선사할 예정이다. 컴백 쇼케이스 ‘IRISÉ SHOWCASE: UNVEIL’은 내일(11일) 오후 7시 아이리제 공식 유튜브 및 위버스 채널에서 생중계로 만나볼 수 있다.
아이리제는 이번 컴백을 통해 한층 더 성장한 음악과 퍼포먼스를 보여줄 계획이며, 게임과 사랑을 테마로 한 ‘LOVE GAME’으로 팬들과 짜릿하고 즐거운 경험을 나눌 예정이다.
