“우리는 영웅은 아니지만, 아직 살아남은 사람들이야”[전승훈 기자의 아트로드]

서울관광재단 11층 서울컬쳐라운지에서 외국인들이 낙산공원 성곽길 그리기 체험을 하고 있다. 서울 종로구 관철동 청계천 변 서울컬쳐라운지는 외국인 관광객이 다양한 한류 체험을 해 볼 수 있다. 캘리그라피, K-뷰티, 민화, 자개공계, K팝 댄스, 민화-낙산공원 그리기 같은 프로그램이 요일마다 펼쳐진다. 서울관광재단 이수택 관광사업본부장은 “한국 문화를 즐기는 체험형 관광이 최신 트렌드”라며 “더 흥미로운 프로그램을 준비하겠다”고 했다.