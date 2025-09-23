“교회의 나눔 사역, 직접 지원보다 ‘다리’ 역할 중요”

“성남시 복지 예산이 1조 5000억 원이나 돼요. 그런데 교회가 또 다른 복지관을 만들어서 중복 지원 하는 게 바람직할까요?”
경기 성남 만나교회(담임목사 김병삼) 섬김국장 이용주 목사는 18일 인터뷰에서 “교회의 나눔, 돌봄 사역도 이제 패러다임을 전환할 필요가 있다”라며 이렇게 말했다. 만나교회는 지난해 4월부터 ‘만나복지코디’ 사역을 시작했다. 기초생활수급자나 차상위계층은 물론, 그들만큼은 아니어도 도움이 필요한 이웃에게 지원받을 수 있는 정부·지자체의 복지·법률·의료·취업 등의 제도를 알려주고, 공공기관과 연계해 혜택을 받게 해주는 것.
“과거 정부·지자체 복지 제도가 미흡할 때는 교회의 직접 지원이 큰 역할을 했지만, 지금은 공공기관의 복지 예산, 제도, 수혜 대상자가 교회와는 비교할 수 없을 정도로 커졌어요. 교회가 직접 지원해 주는 것보다, 지자체와 연계해 주는 ‘다리’ 역할을 하는 게 이제는 어려운 분들에게 더 크고 다양한 도움을 줄 수 있는 거죠.”
이 목사는 “웬만한 사람도 지자체 홈페이지에서 필요한 정보를 찾아서 이용하는 게 쉽지 않을 것”이라며 “사회적 약자들은 정보 접근이 어렵거나, 자신이 도움을 받을 수 있는 제도가 있다는 사실 자체를 모르기 때문에 제도가 있어도 이용하기가 어려운 것이 사실”이라고 말했다.
‘만나복지코디’를 통해 도움을 받는 사람은 지금까지 80여 명. 가정폭력으로 집을 나와 20여년간 노숙인으로 지내던 한 여성은 지자체 행정복지센터, 노숙인종합지원센터, 정신건강복지센터 도움을 받아 ‘가족관계해체사유서’를 작성하고 기초생활수급자로 선정됐다. 가족관계해체사유서는 가족관계가 실질적으로 해체됐음을 증명하는 서류로, 주로 기초생활수급자 신청 등 복지제도에서 부양의무자 기준을 완화하거나 예외 인정을 받기 위해 필요하다. 그는 과거 기억을 떠올리기도 싫고, 혹시나 가족에게 연락이 갈까 무서워 그동안 작성하지 못했다고 한다.
이 목사는 “혹시 ‘자녀 장려금 제도’가 있다는 걸 아느냐”라고 물었다. 이 제도는 저소득 가구의 양육 부담을 줄여 주기 위해 18세 미만 자녀가 있는 가구에 자녀 1인당 연간 최대 100만 원을 지원하는 복지 제도. 신청 자격은 부부 합산 총소득 7000만 원 이하, 가구 전체 재산 2억4000만 원 미만으로, 중증장애인 자녀는 나이 제한이 없다.
“성남시에서 태평2동에 지원하는 무료 급식 대상자가 3200명이 넘어요. 그런데 그중 350명 정도는 몸이 안 좋아서든, 몰라서든 어떤 이유에서든지 혜택을 받지 못하고 있습니다. 무료 급식소에서 나눔, 봉사 사역을 하는 것도 좋지만, 350명을 찾아가서 그 분들에게 필요한 도움을 연결시켜주면 정말 복지 사각지대가 해소되지 않겠습니까.”
그는 “교회가 사회봉사, 나눔, 돌봄 사역을 해야 한다는데 이의를 달 사람은 아마 없을 것”이라며 “하지만 지금까지 해오던 방식을 앞으로도 반복하기보다 새로운 방향과 영역을 찾아야 할 필요가 있다”라고 말했다.
