‘경쟁 부문’ 도입한 부산국제영화제, 첫 트로피는 누구?

한국을 대표하는 국제영화제인 ‘부산국제영화제(BIFF)’가 올해로 30주년을 맞았다. 17일 막을 올리는 BIFF는 국내외에서 아시아 최대 규모이자 가장 관심도 높은 영화제로 평가받는다.
올해 서른을 맞은 BIFF는 영화제의 새로운 발돋움을 위해 사상 처음으로 ‘경쟁 부문’을 도입했다. 총 14편의 초청작 중에서 대상으로 선정된 작품이 폐막작으로 상영된다. 이번 30주년을 계기로 BIFF는 칸이나 베를린과 어깨를 겨룰, 세계적인 경쟁 영화제로 도약을 꿈꿀 수 있을까.
● ‘부산 어워드’ 누가 안을까
사실 BIFF의 경쟁 부문 도입은 영화제 권위 강화란 현실적인 배경이 작용했다. 1996년 출범한 BIFF는 원래 ‘축제형 영화제’를 지향했다. 비경쟁 영화제를 기본으로 하되, 신인 감독을 대상으로 하는 ‘뉴커런츠’ 등 일부 분야만 경쟁 부문을 운영했다. 하지만 ‘뉴커런츠’의 정체성이 모호하단 지적과 함께, 온라인동영상서비스(OTT)의 약진으로 영화제들의 영향력이 갈수록 떨어지고 있다는 판단 아래 적극적인 체질 개선에 나섰다.
신설된 ‘경쟁 부문’에 초청된 작품은 한국 영화 4편을 포함해 일본과 중국, 대만, 이란, 타지키스탄, 스리랑카 등 아시아 작품들로 꾸려졌다. 정한석 BIFF 집행위원장은 “동시대 아시아 영화의 흐름과 시선을 보여줄 것”이라고 설명했다.
시상식의 명칭은 ‘부산 어워드(Busan Award)’로 정해졌다. 대상과 감독상, 심사위원 특별상, 배우상, 예술공헌상 등 총 5개 부문에서 이뤄진다. 심사위원장은 나홍진 감독이, 배우 량자후이(梁家輝·양가휘)와 한효주 등 7인이 심사위원을 맡았다. 한 영화제작사 대표는 “이번 어워드 심사는 BIFF가 아시아 대표 영화제의 위상을 굳힐 중요한 분기점이 될 것”이라며 “어떤 작품이 상을 받느냐에 따라 향후 영화제의 방향성도 가늠할 수 있다”고 했다.
● 세계 화제작 총출동
경쟁작들은 세계적인 거장부터 신인 감독까지 다양하게 포진했다. 지난해 칸국제영화제 황금종려상을 수상한 ‘아노라’의 감독 션 베이커가 프로듀서를 맡은 ‘왼손잡이 소녀’가 가장 눈길을 끄는 작품. 베를린국제영화제에 여러 차례 초청됐던 조선족 중국 감독인 장률(張律)의 ‘루오무의 황혼’도 세계 최초로 공개된다. 한국에선 ‘서기’로 낯익은 대만 배우 수치(舒淇)가 연출에 도전한 ‘소녀’ 등 신인 감독들의 첫 장편영화도 5편이나 된다.
시네필(영화광) 사이에서 화제인 감독들도 초청됐다. 영화 ‘69세’(2020년)로 장편 데뷔한 임선애 감독이 연출한 ‘실연당한 사람들을 위한 일곱 시 조찬모임’(이진욱, 수지 출연)도 이름을 올렸다. 이와이 슌지(岩井俊二)의 조감독 출신인 나가타 고토 감독의 ‘어리석은 자는 누구인가’, 홍상수 사단인 이제한 감독의 ‘다른 이름으로’도 눈길을 끈다.
올해 BIFF 공식 상영작은 총 241편으로, 지난해보다 17편이 늘었다. 경쟁부문 외에 주목되는 섹션은 동시대 거장들의 신작을 소개하는 ‘아이콘’ 부문. 올해 초청작 수는 33편으로 역대 최대 규모다.
6일 폐막한 베니스국제영화제 수상작들도 이 섹션에 포함됐다. 황금사자상(최고상)을 받은 짐 자무쉬 감독의 ‘파더 마더 시스터 브라더’와 심사위원특별상을 받은 지안 프랑코 로시 감독의 ‘구름 아래’ 등이다. 올 5월 칸국제영화제 감독상과 남우주연상을 받은 ‘시크릿 에이전트’도 상영된다.
