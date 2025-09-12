더 고급스러워진 ‘유로 키친’으로 가을 주방 꾸며볼까

한샘
자체 디자인으로 마감 퀄리티 높여
벽장·팬트리 등 수납 유닛도 출시
창립 55주년 최대 85% 할인 행사
종합 홈 인테리어 전문 기업 ㈜한샘(대표 김유진)이 ‘유로 키친’ 시리즈 2종을 새롭게 리뉴얼 출시하고 ‘미니멀라이프의 시작, No.1 KITCHEN 한샘키친’ 캠페인을 진행한다.
55년간 이어온 주방 혁신의 역사
한샘은 국내 키친 인테리어 시장을 선도하는 ‘넘버원 키친 브랜드’로 통한다. 대한민국 최초로 싱크대 위아래 수납장을 설치하는 ‘블록형 주방’을 선보이며 부엌에 ‘공간’의 개념을 입힌 것 역시 한샘이다. 유로 키친 시리즈는 55년간 한국형 라이프스타일과 키친을 연구해 온 한샘을 대표하는 라인업이다.
새로 출시한 유로 키친 시리즈는 ‘유로 700 그레이스’와 ‘유로 700 베일’ 2종이다. 고급 소재와 간결한 디자인을 기반으로 차별화된 공간을 제안한다. 유로 700 그레이스는 강화유리와 알루미늄 프레임을 결합한 프리미엄 글래스 도어다. 반투명 새틴 글래스의 차분하고 은은한 컬러와 부드러운 질감, 뛰어난 내구성이 특징이다. 유로 700 베일은 유럽 미장 스타일의 스톤 텍스처를 한샘이 직접 디자인해 고급스러운 마감 퀄리티를 실현했다.
또 수납 유닛 6종도 선보였다. △매일 사용하는 머그컵, 조미료를 주방 벽에 숨길 수 있는 ‘슬라이딩 벽장’ △박스 높이를 자유롭게 조절할 수 있는 ‘적층 팬트리’ △애매한 공간도 알차게 사용할 수 있는 ‘코너장’ △식기건조대를 벽장 안에 숨길 수 있는 ‘식기건조벽장’ △스스로의 취향을 한층 더 고급스럽게 구현할 수 있는 ‘유리 장식장’ △세련된 스틸 소재로 주방에 감도를 더하는 ‘스틸 선반’ 등이다.
캠페인은 뛰어난 수납력과 감도 높은 디자인 포인트를 지닌 유로 키친 시리즈의 특장점을 효율적으로 알리기 위해 기획됐다. △탁 트인 아일랜드로 공간을 넓게 활용할 수 있고 △다양한 시스템으로 수납을 편리하게 도우며 △독특한 ‘한 끗 포인트’로 키친을 더욱 특별하게 만들 수 있다는 점을 영상과 이미지를 통해 효과적으로 전달한다.
창립 55주년 맞아 최대 혜택 ‘쌤페스타’ 진행
한샘 유로 키친은 오는 29일까지 진행되는 ‘쌤페스타’에서 다양한 혜택과 함께 만나볼 수 있다. 한샘 쌤페스타는 가구·인테리어·리빙용품 전 카테고리를 아우르는 브랜드 최대 규모의 할인 이벤트로 한샘몰과 전국 오프라인 매장에서 동시에 진행된다.
이번 쌤페스타는 창립 55주년을 기념해 고객 혜택이 한층 강화됐다. 1500여 종의 상품을 최대 85%까지 할인해 역대 최고 수준의 할인 혜택을 제공한다. 특히 △창립 55주년 기념 특가 △55딜 △55주년 히어로 △스테디셀러 △55주년 신상품 등 다채로운 기획전이 준비돼 눈길을 끈다.
창립 55주년 기념 특가 기획전에서는 ‘유로 키친 500 페이지’·‘샘키즈 수납장’·‘바이엘 붙박이장’ 등 대표 제품 총 18종을 최초 론칭 당시에 준하는 가격으로 선보인다. 55딜 기획전은 5만5000원, 55만 원, 550만 원 등 금액대별 특가로 구성된다. 리빙용품부터 키친 등 인테리어 패키지 상품까지 최대 48% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다.
한샘 관계자는 “창립 55주년을 맞아 고객 성원에 보답하는 쌤페스타를 준비했다”며 “유로 키친을 비롯한 다양한 제품에 실질적인 혜택을 제공해 고객들이 더 나은 공간을 합리적으로 경험할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.
