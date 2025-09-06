숨진 대도서관은… ‘클린 유튜버’ “굿굿굿~” 예능서도 활동

20여년 넘게 온라인 크리에이터로 인기를 끈 대도서관(본명 나동현·46)이 6일 숨진 채 발견되자 그의 팬들은 충격에 빠졌다. 나 씨는 최근까지도 게임 방송과 패션쇼 참석 등 활발하게 활동해왔다.
1978년생인 나 씨는 구독자 144만 명을 보유한 유튜브 채널 ‘대도서관TV’ 운영자다. 2002년 ‘세이클럽’에서 처음으로 인터넷 방송을 시작한 그는 이후 아프리카TV, 트위치 등에서 다양한 게임 플레이 영상을 올리며 ‘게임 크리에이터’로 관심을 받았다. 또 실시간 스트리밍 방송을 편집해 유튜브에 업로드하는 방식으로 수익 시스템을 정착시킨 인물로도 유명하다.
나 씨의 방송에는 욕설과 비속어가 없어 ‘클린 유튜버’로도 불린다. “프리비어슬리 온”(Previously on), “굿굿굿~” “모바일도 추천추천 추천을 하면 건강이 좋아져요” 등이 화제의 유행어로도 꼽힌다. 인터넷 방송뿐 아니라 JTBC ‘랜선라이프-크리에이터가 사는 법’ 등에도 출연해 남다른 입담과 예능감을 보여주기도 했다.
2015년 유튜버 윰댕(본명 이채원)과 결혼을 발표해 많은 축하를 받았다. 하지만 약 8년 만인 2023년 나 씨는 유튜브 라이브 방송을 통해 “일에 집중하고 싶기도 하고 가족이 돼보니까 친구로 더 잘 지낼 수 있는 것 같다”며 이혼을 발표했다. 두 사람은 이혼 후에도 좋은 친구로 남아 관계를 유지한 것으로 전해진 바 있다.
나 씨는 이달 3일에도 게임 ‘마비노기 모바일’ 플레이 영상을 올렸다. 이튿날인 4일에는 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2026 S/S 서울패션위크 패션쇼에도 참석했다. 당시 이 모습이 나 씨의 마지막 공식 활동으로 남게 됐다. 그의 팬들은 현재 나 씨의 SNS와 유튜브 등을 찾아 “그동안 많이 배웠다” “오랜 친구가 사라진 것 같다” 추모의 메시지를 전하고 있다.
댓글 0