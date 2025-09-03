KBS N-요양이, 우수 요양시설 발굴·칭찬 시니어 교양 프로그램 공동제작

KBS N과 요양시설 검색 플랫폼 및 유튜브 채널 ‘요양이TV’를 운영하는 ㈜요양이는 우수 요양시설을 발굴해 칭찬하는 시니어 교양 프로그램을 공동 제작한다고 밝혔다.
이번 협업은 요양시설에 대한 사회적 불신과 편견을 줄이고, 모범적으로 운영되는 시설의 사례를 널리 공유해 올바른 요양 문화 확산에 기여하는 것을 목표로 한다.
KBS N은 “우리 사회는 65세 이상 인구 1,000만 명 시대에 접어들며 요양시설이 필수 사회 인프라로 자리 잡았지만, 정보 접근의 한계와 일부 부정적 사건으로 인해 여전히 폐쇄적이고 부정적인 인식이 강했다”며 “이번 프로그램은 현장 체험과 객관적 검증을 결합한 방송·디지털 콘텐츠를 통해 보호자와 시민에게 신뢰할 수 있는 정보를 제공할 것”이라고 설명했다.
프로그램은 진행자와 출연자가 직접 우수 요양시설을 방문해 생활환경, 안전, 위생, 재활, 치매 프로그램, 식단, 가족 소통 등 핵심 요소를 체험·소개한다. 또 모범 시설과 종사자를 격려하며 명패를 전달하는 행사도 진행된다.
이강덕 KBS N 대표는 “공영방송 계열사로서 시민의 삶에 실질적인 도움을 주는 정보를 제공하는 것은 중요한 책무”라며 “검증된 우수 요양시설의 기준을 널리 알려 가족들의 안심과 현명한 선택을 지원하겠다”고 말했다.
정웅택 요양이 대표는 “현장 중심의 데이터와 경험을 바탕으로 좋은 요양원을 찾아 칭찬하는 문화를 확산하겠다”며 “KBS N과 함께 투명하고 존엄한 돌봄 생태계 조성에 힘쓰겠다”고 밝혔다.
유튜브 ‘요양이TV’ 진행자인 정영희 요양이 이사는 “이번 프로그램을 통해 시민이 직접 확인할 수 있는 ‘열린 요양 문화’가 자리 잡길 바란다”며 “보호자와 가족들이 안심하고 선택할 수 있는 신뢰 기반 콘텐츠 제작에 최선을 다하겠다”고 전했다.
