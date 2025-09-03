‘김구 서명문 태극기’속 매우사 신부, 한국사역 17년 ‘스타신부’였다

태극기 전문가 송명호 前교수… 매우사 신부 ‘中-韓 행적’ 밝혀
1909년생 벨기에 샤를 미우스 신부… 中-美서 전교하며 적극적 항일운동
“백범과 교류, 독립운동 기여 가능성”… 1957년 美 군종신부로 한국에 와
선행 베풀며 ‘배달꾼 아저씨’ 불려… 학계 “김구 태극기 역사적 의미 규명”
“매우사 신부에게 부탁하오. 당신은 우리의 광복 운동을 성심으로 돕는 터이니 이번 행차의 어느 곳에서나 우리 한인을 만나는 대로 이 의구(義句·올바른 글)의 말을 전하여 주시오. (…) 충칭에서 김구 드림.”
‘김구 서명문 태극기’는 올해 광복 80주년을 맞아 지난달 10일 서울 종로구 정부서울청사에 대형 복제본이 내걸리는 등 최근 많은 주목을 받았다. 이 태극기는 1941년 3월 16일 대한민국임시정부 주석인 백범 김구 선생(1876∼1949)이 독립의 염원을 담은 글을 써서 ‘벨기에 신부 매우사(梅雨絲)’에게 건넸다. 매우사 신부는 이듬해 미국으로 건너가 도산 안창호 선생(1878∼1938)의 부인 이혜련 여사에게 이를 전했다.
이 태극기와 관련해 그간 명확한 정체가 파악되지 않았던 매우사 신부가 최근 국내 학자의 노력으로 구체적인 신원이 드러났다. 신부는 중국에서 독립운동에 힘을 보탰을 뿐 아니라, 광복 후에도 한국에 머물며 선행을 베풀었다. 학계에선 매우사 신부의 행적이 밝혀지며 김구 서명문 태극기의 역사적 가치를 온전히 되찾았다는 평가도 나온다.
● 백범과 교류하며 광복군 승리 기원
가로세로 62X44cm 크기의 비단으로 된 이 문화유산은 19∼20세기 초 태극기 가운데 유일하게 제작 시기가 명확한 데다 독립운동의 간절한 신념이 담겨 가치가 무척 높다. 도산의 후손들이 1985년 독립기념관에 기증했으며, 2021년 국가지정문화유산 보물로 지정됐다.
태극기 전문가로 꼽히는 송명호 전 중부대 사회복지학과 교수는 “한국식 이름인 매우사 또는 ‘차매우(車梅雨)’로 불린 이는 샤를 미우스 신부”라며 “중국과 미국에서 전교(傳敎)하는 동안 적극적으로 항일 활동을 했다”고 설명했다.
송 전 교수가 5년에 걸쳐 수집한 미국 외교문서와 가톨릭계 자료 등에 따르면 1909년 벨기에 태생인 매우사 신부는 27세에 중국 주카이민(朱開敏) 주교로부터 사제품을 받으며 중국에 귀화했다. 1937년 중일전쟁이 발발하자 해외 언론에 중국의 항일 의지를 알리는 기고문을 쓰는 등 일제와 맞섰다. 당시 중국식 이름은 ‘米烏斯(미오사)’였다고 한다.
임시정부가 충칭에 정착한 뒤엔 백범 등과 적극 교류했다. 송 전 교수는 “매우사 신부가 독립운동에 직간접으로 기여했을 가능성이 상당하다”고 봤다. 백범과 임시정부의 독립운동을 적극 지원한 중국 가톨릭 지도자 위빈(于斌·1901∼1978) 주교와도 교분이 적지 않았기 때문이다. 실제로 위 주교는 1940년 한국광복군의 승리를 기리는 연회에 김 주석과 광복군 총사령관 지청천, 광복군 참모장 이범석과 더불어 매우사 신부를 초청했다. 위 주교는 독일에서 열린 포츠담 회담에서 조선의 독립을 적극 주장한 인물이기도 하다.
● 따스한 성품의 ‘배달꾼 아저씨’
매우사 신부와 한국의 인연은 여기서 그치치 않는다. 송 전 교수는 “1957년부터는 17년간 대구에서 사역하며 ‘스타 신부’로 활약했다”고 말했다.
송 전 교수에 따르면 매우사 신부는 1957년 대구대교구 파견 미8군부대 군종 신부로 한국에 왔다. 1961년부터는 대구 가르멜여자수도원(이하 수녀원)에서 사역했다. 토요일마다 미군 라디오 방송에 출연해 유창한 한국어를 뽐냈고, 평소엔 오토바이를 타고 다니며 마을 사람들을 도와 ‘배달꾼 아저씨’로 불렸다고 전해진다. 1974년 암 치료차 미국으로 건너가 향년 65세로 선종했다.
따뜻한 성품 탓에 수녀원에선 지금까지도 신부에 대한 이야기가 회자된다. ‘차매우 카롤로 신부님’으로 불린 그는 “기념 축일을 맞는 수녀들에게 선물하고자 1년 전부터 화분을 길러 주셨다. 사람들과의 관계에 능해서 우정의 꽃을 곧잘 피우셨다”고 한다. 수녀원 측은 “신부님과 가까운 분들은 다 세상을 떠났는데도 여전히 일화가 전해져 내려온다”고 밝혔다.
매우사 신부는 국내 예술가들과도 친분이 두터웠다. 극작가 김우진의 형이자 문필가인 김익진(1906∼1970), 수묵추상화 대가 지홍(智弘) 박봉수(1916∼1991) 등이 대표적이다.
이광표 서원대 휴머니티교양대 교수는 “태극기의 제작자는 김구 주석이지만, 매우사 신부 없이는 존재할 수 없었던 문화유산”이라며 “신부의 신원을 찾아내고 연구함으로써 우리의 소중한 보물이 역사적 의미와 서사적 풍성함까지 지니게 됐다”고 평했다.
