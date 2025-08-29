MDPI, 한국외국어대학교와 IOAP 협약 체결

엠디피아이코리아는 최근 한국외국어대학교 (Hankuk University of Foreign Studies)와 IOAP(Institutional Open Access Program) 파트너십을 체결했다고 발표했다.
IOAP는 오픈 엑세스에 대한 접근을 원할하게 하기 위한 파트너십 프로그램으로 △논문 투고 시 이메일 주소를 통한 자동 인증 △대시 보드를 이용한 아티클 단위 메타데이터 제공 △논문 현황에 대한 리포트 다운로드 △소속 기관의 저자들에게 할인 혜택을 제공하고 있다.
여기에 오픈 엑세스 BPC (Book Publishing Charge) 10% 할인, Language Editing Service (논문 교정 서비스)에 대한 15% 추가 할인을 제공한다.
서운열 엠디피아이코리아 대표는 “한국외국어대학교와의 IOAP 파트너십에 대해 기쁘게 생각한다. 오픈 엑세스의 길은 언제든지 열려 있으며, 이 협약을 통해서 도서관은 대쉬보드를 통해서 자동적으로 온라인 아카이브, 자관에 대한 오픈 엑세스 리포지터리 구축이 가능하다“고 언급했다.
지난 6월에 발표된 QS World University Rankings 2026에 따르면, 전 세계 상위 30 대학 중 18개 대학이 이미 IOAP에 참여하고 있다. 여기에는 하버드대학교, 캘리포니아공과대학 (CALTECH), MIT (Massachusetts Institute of Technology), 옥스퍼드대학교, 케임브리지대학교, 예일대학교, 칭화대학교 (Tsinghua University )등이 포함되어 있다.
MDPI는 2024년 저널 인용 보고서 (Journal Citation Reports, JCR)에서 약 300개의 자사 저널이 임팩트 팩터 (IF)를 받았고, 이 중 193개 저널이 상위 25% (Q1) 또는 50% (Q2)에 해당한다. 2024년에는 60개의 저널이 새롭게 IF를 받았으며, 스코퍼스의 사이트 스코어 (CiteScore) 인용지수 기준으로도 MDPI는 322개 저널이 지표를 부여받았다. 이 가운데 88%가 Q1 또는 Q2에 위치해 고품질 논문 출판 역량을 입증하고 있다.
