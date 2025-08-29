튀르키예 안탈리아, 글로벌 골프 관광지로 주목… 터키항공오픈 인기리 개최

벨렉 지역 17개 챔피언십 코스 밀집, 유럽 최고 골프 목적지 선정
PGA 유러피언 투어 정기 개최로 타이거 우즈 등 세계 정상급 선수 방문
현지 전통 음식과 액티비티 결합한 종합 관광 상품으로 인기 확산
튀르키예 남부 지중해 연안 도시 안탈리아가 세계적인 골프 관광 목적지로 주목받고 있다. 최근 국내 예능 프로그램의 촬영지로 소개되면서 한국 관광객들의 관심도 증가하고 있다.
이 프로그램에서는 출연진들이 안탈리아에서 골프 경기를 펼치고 현지 음식을 체험하는 모습이 방송됐다. 하지만 실제 안탈리아가 보유한 골프 관광 인프라는 방송에서 소개된 것보다 훨씬 광범위하다. 현재 이 도시는 국제적으로 인정받은 골프 여행 목적지로 자리 잡고 있다.
안탈리아의 벨렉 지역은 국제 골프 컨설팅 협회(IAGTO)로부터 유럽 최고의 골프 목적지로 선정됐다. 안탈리아 공항에서 30분 거리에 위치한 이 지역에는 11개 클럽과 17개의 챔피언십 코스가 집중되어 있다. 각 코스 간 이동 시간은 평균 5분 내외로, 골프 관광객들이 하루에 두 차례 라운딩을 소화하는 것도 가능한 구조다.
벨렉은 국제 골프 대회의 정기 개최지이기도 하다. PGA 유러피언 투어 시리즈인 터키항공오픈(TA Open)이 매년 열리며, 세계 최대 아마추어 골프 대회인 터키항공 월드골프컵도 정기적으로 개최된다. 이들 대회에는 타이거 우즈, 로리 매킬로이, 저스틴 로즈 등 세계 정상급 골프 선수들이 참가해 왔다.
벨렉 지역의 대표적인 골프 코스들은 각각 다른 특색을 가지고 있다. 유러피언 투어가 개최되는 몽고메리 맥스 로열은 국제 대회 수준의 코스 설계로 유명하다. 글로리아 골프 리조트는 45홀 규모의 대형 시설을 갖추고 있어 다양한 코스 선택이 가능하다. 카야 팔라조는 울창한 삼림 지역에 조성되어 자연경관이 특징이며, 안탈리아 골프 클럽의 술탄 코스는 높은 난도로 세계 정상급 선수들도 어려워하는 코스로 알려져 있다.
안탈리아는 지리적, 기후적 조건도 골프 관광에 유리하다. 연간 300일 이상의 일조량을 기록해 사계절 내내 골프가 가능하다. 유럽 지역에서는 드물게 겨울철에도 라운딩을 즐길 수 있어 겨울 골프 목적지로 인기를 얻고 있다고 한다. 일부 골프장에서는 야간 조명 시설을 설치해 밤 시간대 라운딩 서비스도 제공하고 있다.
안탈리아의 또 다른 장점은 다양한 관광 요소의 결합이다. 골프 외에도 지역 전통 음식을 체험할 수 있는 미식 관광이 가능하다. 대표적인 현지 음식으로는 베이란이 있다. 이는 양고기를 넣고 끓인 튀르키예식 국물 요리로, 한국의 육개장과 유사한 맛을 가지고 있다.
아이란은 요거트와 물, 소금을 혼합해 만든 전통 음료다. 상큼한 맛이 특징이며, 더운 날씨에 라운딩을 마친 후 갈증 해소용으로 인기가 높다. 베인 카부르마스는 양의 뇌를 볶아 만든 요리로, 부드러운 식감이 특징인 현지 별미다.
디저트로는 카박 톨루수가 유명하다. 이는 호박을 설탕에 졸여 만든 달콤한 후식으로, 안탈리아의 대표적인 전통 디저트 중 하나다. 현지에서는 보양식으로도 여겨지고 있다.
안탈리아는 해안 도시 특성상 신선한 해산물 요리도 풍부하다. 지중해에서 잡힌 제철 해산물을 활용한 다양한 요리를 맛볼 수 있으며, 바다 전망을 갖춘 레스토랑부터 현지인들이 주로 이용하는 로컬 식당까지 다양한 선택지가 있다. 여기에 튀르키예 전통 아이스크림인 돈두르마까지 더하면 골프와 미식을 결합한 관광 경험이 완성된다.
골프와 미식 외에도 안탈리아에서는 다양한 액티비티를 즐길 수 있다. 카누를 이용해 고대 리키아 문명의 유적지를 탐방하는 프로그램이나, 코프룰루 캐년에서 즐기는 래프팅 등의 모험 스포츠도 운영되고 있다. 코프룰루 캐년은 튀르키예의 대표적인 래프팅 중심지로, 깨끗한 자연환경 속에서 수상 스포츠를 즐길 수 있다.
해양 관광 측면에서도 안탈리아는 우수한 조건을 갖추고 있다. 블루 플래그 인증을 받은 해변들이 다수 위치해 있어 수질과 환경 관리 수준이 국제 기준을 충족한다. 이들 해변에서는 다양한 해양 스포츠와 휴양 활동이 가능하다.
문화 관광 요소도 풍부하다. 안탈리아 일대에는 고대 도시 유적들이 산재해 있어 역사 탐방도 가능하다. 이러한 다양한 관광 자원들이 골프를 중심으로 한 종합 관광 상품으로 결합하여 제공되고 있다.
튀르키예 특유의 환대 문화도 관광객들에게 좋은 인상을 주고 있다. 현지인들의 친절한 서비스와 따뜻한 접대는 여행 만족도를 높이는 요인 중 하나로 평가받고 있다.
안탈리아 관광청은 골프를 중심으로 한 종합 관광 상품 개발을 통해 연간 방문객 수를 지속해서 늘려가고 있다고 발표했다. 아시아 지역 골프 관광객 유치에도 적극적으로 나서고 있으며, 관련 인프라 확충도 계속되고 있다.
